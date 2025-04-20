讓美軍B-21無處藏身？　陸最新空警-700部署北部戰區

▲神秘的空警-700中型預警機首度以飛行姿態亮相。（圖／翻攝自facebook／解放軍評論團）

軍武中心／綜合報導

解放軍傳聞已久的空警-700首度以飛行姿態亮相，同時傳出已部署到北部戰區空軍。這架最新型的中型預警機首要任務就是探測隱形目標，結合雙波段數字陣列雷達與光電探測系統，使其探測距離據稱可超過450公里，強大雷達技術能更精準發現美軍F-22、F-35以及最新B-21突襲者戰略轟炸機等隱身戰機。

和空警-500同樣基於運-9運輸機改造而來，空警-700在機載設備明顯更為優異，從現有的信息來看，對空/對海搜索相控陣雷達從原有的三陣面改為雙陣面，其中一個陣面負責警戒搜索，另一個陣面則負責重點目標的跟蹤。機身後部兩側各增加一組雙模式雙波段數字陣列有源相控陣雷達，強化對特定方向及特定目標的搜索跟蹤。最後，機頭處安設有遠程紅外探測裝置，機頭下方則新增有一組氣象/導航雷達。

空警-700首架原型機於2020年底首次曝光，至2023年中被發現至少有3架出沒， 2024年6月疑似被部署於東北地區。作為中國快速發展的預警機家族中最新成員，空警-700被認為是一款多用途情報飛機，結合了機載雷達以及一系列光電和紅外傳感器，對空中、海上甚至陸地目標進行偵察和跟蹤。

環顧中國周邊，可預見未來幾年內隱身戰機的部署數量將會增長，同時美製傳統中程彈道導彈和高超聲速技術的中程彈道導彈也將成為巨大威脅，也因此催生了空警-700的研製。

▼B-21突襲者戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

美國軍事網站「戰區」（THE WAR ZONE）分析，中國預警機現在的作用已經遠遠不止監視空域和引導攔截來襲的戰鬥機和轟炸機，它們通過配備的電子戰系統（ESM）能夠進行遠距離被動探測，並定位射頻輻射源，功能早已超越以往的常規預警機。

該報導進一步表示，目前中國至少有60架不同型號的固定翼預警機正在服役，五角大廈2024年12月發布的中國軍力報告也明確指出，空警-500的生產和交付工作正在快速推進，加入已服役的空警-2000和空警-200組成的預警機隊。而這些預警機增強中國空軍在各種條件下探測、跟蹤和鎖定威脅的能力，覆蓋距離更遠、範圍更大。

▼空警-500預警機。（圖／翻攝自中國軍網）