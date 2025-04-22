飛6000公里抵達埃及秀戰力　殲-10C渴望打入北非市場

▲中國派遣運-20、空警-500、殲-10C等各類軍機抵達埃及，進行「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

就在外界猜測運-20大型運輸機和空警-500空中預警機飛往埃及的用意之際，中國官媒終於在報導中給出答案，空中編隊飛行6000公里正是前往參與兩國空軍聯合訓練。值得注意的是，過去曾傳出埃及有意引進的殲-10C戰機也出現在此次跨國演訓陣容中，顯示中國軍武外貿已摩拳擦掌準備打入北非市場。

《央視》20日報導，4月中旬至5月上旬，中埃兩國空軍在埃及空軍某基地組織代號為「文明之鷹-2025」的空軍聯合訓練，當地時間4月19日上午迎來首個訓練日。據了解，此次聯合訓練中方派出殲擊機、預警機加油機和直升機等力量參訓，為確保參演裝備與人員高效投送，中方採取「空轉+空運」混合編組模式，經過多個國家、航程近6000公里，於4月15日完成全員全裝進駐。

相較於日前傳出的運-20、空警-500，此次官方公開還有殲-10C、運油-20和某型直升機（尚未披露具體型號），其中殲-10C單座版和雙座版殲-10S在飛行過程中還獲得運油-20加油機的空中加油支撐，而直升機則是由運-20直接運送抵達。埃及國防部也同時間公開殲-10C和駐紮在「瓦迪阿布里什」空軍基地104戰術戰鬥機聯隊的米格-29M/M2戰機合影照片。

中埃兩國此次的聯合訓練勢必引發國際關注，對中國的殲-10C而言可能是一個開啟北非市場的新起點。阿拉伯媒體曾在去年8月披露，埃及以40億美元採購48架殲-10CE，但後面似乎出現變數而尚未確立。外界猜測，中國為了穩穩拿下訂單，才有這次殲-10C飛躍6000公里，甚至穿越美國航母活動邊緣區域，在亞歐非都關注的埃及進行軍事交流。

殲-10C為殲-10B的升級型號，裝備大陸國產有源相控陣雷達，大幅提升對空中目標的有效探測距離，同時也加裝大量飛彈告警裝置，進一步提升生存性，而紅外探測跟蹤系統也讓該機可通過紅外手段探測對手。武器配置方面，殲-10C可攜帶包含霹靂-15遠距雷達制導飛彈、霹靂-10紅外格鬥飛彈在內的各種大陸新型國產空空飛彈。陸媒稱，殲-10C整體性能早已超越美國F-16戰機。

▼殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）