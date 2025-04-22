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台北遊牛肉麵初體驗！木村拓哉放心享受美食的秘訣就是搭配新普利夜酵素DX

▲▼木村拓哉,新普利夜酵素DX,台灣,牛肉麵,美食,保健品。（圖／業者提供） 

▲男神木村拓哉睽違七年再度來台，抽空體驗台灣美食牛肉麵，放心大吃的他靠的就是代言的保健品牌「新普利夜酵素DX」。

圖、文／新普利夜酵素DX提供

52歲的日劇男神木村拓哉，日前為代言保健品牌「新普利夜酵素DX」睽違七年再度來台，引發粉絲熱烈追星。除了出席品牌記者會外，他也抽空體驗台灣美食，特別是在台北知名牛肉麵店的初體驗，更成為粉絲熱議的話題。

木村拓哉在4月19日於個人YouTube頻道上傳的《台北篇》影片中，分享了自己台灣行的點滴。他一抵達松山機場便被粉絲與媒體包圍，面對滿滿的歡迎，他展現出親民暖男一面，不但主動關心攝影師是否受傷，更感謝台灣粉絲的熱情支持。
結束正式活動後，他與工作人員外出覓食，當聽到即將吃的是「拉麵」時，他驚訝地吐槽：「都來到海外了，怎麼還吃日本也能吃的？」直到得知其實是台灣道地的「牛肉麵」，他才露出滿滿期待的眼神。走進牛肉麵店後，發現竟有日文菜單，令他相當驚喜。

當牛肉麵端上桌後，木村拓哉頻頻點頭讚賞，甚至創意十足地將炸豆腐加進麵裡，並用中文直呼：「好吃！」隨後老闆又端上酸辣乾拌麵，他勇敢挑戰所謂的「小辣」，沒想到一口下去臉色微變，驚呼「好辣！」當翻譯告知那只是「微辣」時，他更瞪大雙眼驚呼：「騙人的吧！」這一幕也讓網友笑翻。

▲▼木村拓哉,新普利夜酵素DX,台灣,牛肉麵,美食,保健品。（圖／業者提供）

雖然盡情享受了牛肉麵、酸辣麵等高熱量料理，但木村拓哉在影片中也透露了自己的小秘訣──他放心大吃，是因為有新普利夜酵素DX的陪伴！

木村拓哉表示，自己在享受美食的同時，也不忘在睡前搭配新普利夜酵素DX，不僅有助代謝、讓身體在夜間輕鬆代謝白天的負擔，還能幫助入睡，讓他一整天的壓力在睡夢中自然釋放。這份飲食與生活的平衡哲學，也讓粉絲大讚他的自律與品味兼具。

他也不忘向觀眾推薦親自來台體驗：「這裡的人都會看著你的眼睛說話，即使語言不通，也能感受到彼此的交流。」這份對台灣的好感，也讓他此行留下了美好回憶。

木村拓哉的台灣美食體驗影片：https://youtu.be/FcY0bPiwyFY
更多關於新普利夜酵素DX資訊：https://mysimply.net/HX0sE
 

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