花50分鐘幫聽障人士找行李！當眾喝斥「撿」的人...正義警紅了

▲正義警攔下「撿」到的人，要他還行李。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸遼寧省瀋陽市2名聽障人士近日到火車站乘坐高鐵，期間行李丟失不見，焦急萬分地找到警方求助。員警足足幫找了50分鐘，最後發現行李竟然被1名男子據為己有，於是當眾喝斥「是你東西嗎你就拿，聾啞人士找東西多費勁啊！」過程被拍下PO網後，不少網友大讚員警很負責任，意外讓他爆紅。

綜合陸媒報導，瀋陽北站當天下午人來人往，2位特殊的旅客比劃著手語，額頭都急出了汗。值班員警一看就明白，對方這是遇上困難，於是立即掏出手機打字溝通，得知2人正在尋找不見的行李，於是二話不說就帶著民眾往監控室跑，打算幫忙找回行李。

監控畫面一幀幀回放，員警緊盯著屏幕看，發現1名穿著黑色夾克的中年男子，順手就把放在候車椅上的包拎走了，他立刻來到候車廳找人，最後在檢票口把正準備上車的黑衣男攔了下來。對方起初還狡辯行李是自己的，員警一聽更生氣了，當場喝斥「這是你的東西嗎你就拿？人家找東西多費勁你知道嗎？身份證拿出來我看看！」

最終，該名員警對男子進行了警告，並要求他對著2人鄭重道歉。畫面曝光後，網友紛紛按讚，說看警員訓人的樣子特別解氣，尤其那份耐心更值得讚賞，且當他訓斥男子時沒有官腔套話，而是直白地講道理，這種接地氣的執法方式反而更有說服力，他用行動證明好的執法者不需豪言壯語，把老百姓的小事認真辦好，就是最棒的。

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