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快訊／賴清德悼念教宗方濟各！大使館轉致唁電　將派特使參加喪禮

▲▼教宗方濟各（Pope Francis）聖誕節講話。（圖／路透）

▲教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

教廷21日發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息後，總統賴清德第一時間指示我國駐教廷大使館轉致總統唁電，表達我國人民及政府深刻哀悼。外交部長林佳龍也立即向教廷駐台大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）轉達我國悼念之意，同步也向台灣天主教主教團主席李克勉主教表達慰問。

外交部表示，基於台梵深厚邦誼，我方除將派遣適當層級官員擔任特使參加教宗喪禮外，我國政府高層亦將出席教廷駐台大使館舉辦之追思彌撒，以表達台灣人民、天主教會教友及政府最深切的哀思。

外交部指出，教宗方濟各2013年至2025年在位期間，曾慰問台灣花蓮地震的傷者並為受難者祈禱，關心台灣天主教會並任命多位我國籍主教，曾多次接見赴教廷參加重要典禮活動的總統特使，更與我國跨宗教團體親切交流互動。他的謙卑與對全人類的關懷，尤其是積極對世界和平的呼籲，均將長存我國人民與政府的心中。在此哀傷時刻，我國人民、天主教會教友與政府同表哀戚。

外交部強調，我國未來將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，為促進世界和平及彰顯人類民主價值而努力，持續深化我國與教廷基於共同理念的長久邦誼。

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