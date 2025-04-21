方濟各逝世！一文看懂教宗身分＆選舉制度　「煙霧顏色」將曝結果

▲教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告，不料隔天就驚傳去世，享壽88歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

天主教第266任教宗方濟各（Pope Francis）20日才剛在復活節當天驚喜現身聖彼得廣場，與現場信眾會面，不料隔天卻在4月21日傳出逝世消息，享壽88歲。此前，方濟各因罹患雙側肺炎病情反复，自2月14日被送入醫院後，一度病危，直到3月23日才剛出院。如今，天主教會已進入「空位期」，樞機團將迅速展開遴選程序，以下為《ETtoday新聞雲》整理的教宗制度、歷史與選舉方式。

掌管信仰與政務 教宗身兼天主教領袖與梵蒂岡元首

根據天主教傳統，教宗被視為耶穌在當今世界的代表，主要任務為領導耶穌建立的教會，將信仰傳到世界各個角落，是天主教會最高權威。在拉丁文中，教宗被譽為Papa，源自希臘文的「πάπας」，原意為「父親」；而在西方世界，教宗也被敬稱為「聖父」（Holy Father）或「教皇」。

與此同時，教宗也是梵蒂岡城國的元首，其正式頭銜長達數十字，其中包括「羅馬教區主教」、「基督在世的代表」、「宗徒長之繼承人」、「普世教會最高教長」、「義大利首席主教」、「羅馬教省都主教」、「梵蒂岡城國元首」，以及「天主眾僕之僕」。現任教宗方濟各於2013年3月13日當選，為第一位來自南美洲的教宗。

▲梵蒂岡是台灣歐洲唯一邦交國，圖為中華民國位於義大利羅馬的駐教廷大使館。（圖／翻攝自維基百科）

台灣歐洲唯一邦交國 梵蒂岡與台關係可追溯至83年前

梵蒂岡在拉丁語中意為「先知之地」，全稱梵蒂岡城國（ The Vatican City State ），位於義大利境首都羅馬城內，以四周城牆與義大利為界，是一個典型的「城中之國」。梵蒂岡的國土面積只有僅僅0.44平方公里，由教宗所領導的天主教會最高權力機構「聖座」直接統治，是全球領土最小的主權國家。

梵蒂岡也是台灣在歐洲唯一邦交國，雙方的關係最早可追溯至1942年，當時梵蒂岡與中華民國建立外交關係，即使國民政府播遷來台，梵蒂岡也持續承認中華民國，並於1952年在台北恢復設館，1966年升格為大使館。儘管梵蒂岡自1971年後便未再派駐大使來台，但雙方仍維持邦交與使館運作，並於1998年擢升單國璽為首位台籍樞機。

承襲聖伯多祿使命 教宗被視為12宗徒的繼承人

教宗制度源自早期基督教的宗徒傳承。傳統上而言，教宗被認為是耶穌所收12宗徒之一「聖伯多祿」（Saint Peter）的後繼者，而聖伯多祿被天主教視為建立了羅馬教會， 是羅馬教會的第一位主教，也追認他為天主教會的第一任教宗，不過相關說法並不受基督新教認可。

▲天主教會進入空位期後，將迅速啟動選舉制度，並靠黑白煙揭曉結果。（圖／路透）

天主教會「進入空位期」啟動選舉制度 靠煙霧顏色揭結果

隨著教會擴張，教宗職位逐漸從羅馬主教演變為5大大主教之首，其影響力在中世紀達到高峰，甚至凌駕世俗政權。教宗由「紅衣主教」組成的樞機團（College of Cardinals）以秘密會議（Conclave）選出，由80歲以下的樞機主教參與，目前約有百餘人具資格。然而，最終被遴選出來的教宗必須取得至少三分之二的支持，才可當選。

這場選舉傳統上將在梵蒂岡西斯廷禮拜堂舉行，選舉期間與外界完全隔絕，嚴格保密。樞機團每日會投票4次，並透過焚燒選票產生白煙或黑煙對外傳遞結果。白煙象徵新教宗已選出，黑煙則代表尚無定論。

若選舉在12天內無結果，可改採相對多數制。當選後，最資深樞機主教將詢問當選人是否接受職位，並請其選擇教宗稱號。隨後，新教宗將現身聖彼得大殿陽台，接受儀典長宣布「Habemus Papam（我們有教宗了）」，再於數日內舉行就職彌撒，正式開啟其宗座任期。