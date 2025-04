獲釋後首露面！　維基解密創辦人現身方濟各喪禮

▲維基解密創辦人亞桑傑帶著家人現身方濟各喪禮。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

天主教教宗方濟各(Pope Francis)葬禮日前在羅馬登場,現場湧入約20萬人悼念,包括多國元首與政要出席。備受關注的是,維基解密(WikiLeaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)也與家人一同現身,並透過妻子表達對教宗的感謝,感念對方在亞桑傑被拘押期間曾伸出援手。

綜合外媒報導,亞桑傑一家在社群平台X分享在羅馬的合照,妻子史黛拉(Stella Assange)留言表示,「我們一家來到羅馬,是為了表達對教宗在朱利安遭受迫害期間支持我們全家的感謝之意。」

"Now Julian is free, we have all come to Rome to express our family’s gratitude for the Pope’s support during Julian’s persecution. Our children and I had the honor of meeting Pope Francis in June 2023 to discuss how to free Julian from Belmarsh prison. Francis wrote to Julian in… pic.twitter.com/1B4iNp31Is