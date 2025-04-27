獲釋後首露面！　維基解密創辦人現身方濟各喪禮

▲維基解密創辦人亞桑傑帶著家人現身方濟各喪禮。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮日前在羅馬登場，現場湧入約20萬人悼念，包括多國元首與政要出席。備受關注的是，維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）也與家人一同現身，並透過妻子表達對教宗的感謝，感念對方在亞桑傑被拘押期間曾伸出援手。

綜合外媒報導，亞桑傑一家在社群平台X分享在羅馬的合照，妻子史黛拉（Stella Assange）留言表示，「我們一家來到羅馬，是為了表達對教宗在朱利安遭受迫害期間支持我們全家的感謝之意。」

"Now Julian is free, we have all come to Rome to express our family’s gratitude for the Pope’s support during Julian’s persecution. Our children and I had the honor of meeting Pope Francis in June 2023 to discuss how to free Julian from Belmarsh prison. Francis wrote to Julian in… pic.twitter.com/1B4iNp31Is — WikiLeaks (@wikileaks) April 26, 2025

史黛拉提到，她去年6月曾與孩子一同拜會教宗方濟各，討論如何協助亞桑傑脫離英國貝爾馬什監獄（Belmarsh prison），當時教宗甚至親筆寫信給亞桑傑，並提出願意在梵蒂岡（Vatican）提供庇護。

現年52歲的亞桑傑，自2010年因揭露大量阿富汗與伊拉克戰爭機密文件而身陷官司纏身。美國當局原先以違反《間諜法》（Espionage Act）等18項罪名起訴，去年他在美屬北馬利安納群島（Northern Mariana Islands）出庭時，對其中一項指控認罪，換取美方撤回其他17項指控，最終重獲自由。

維基解密也在社群貼文中寫道，「如今朱利安自由了，我們來到羅馬，親自向教宗致謝，感謝他在這段艱難時期對我們的支持。」