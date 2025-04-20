獨／信義區遇暴風雨　她被鐵條砸頭「全身都是玻璃」嚇：差點沒命

▲上方鐵條、玻璃掉落。（圖／楊小姐提供）



記者施怡妏／採訪報導

昨（19日）晚，大台北地區突然颳起狂風暴雨，不少民眾被突如其來的大雨，嚇得不知所措，台北市一名楊小姐表示，昨晚10點半在信義區遇到大雨，她跟朋友在屋簷下躲雨，被上方的鐵條砸中頭部，全身都是玻璃，肩膀、頭部、手指都受傷，想起昨晚的經歷，她害怕表示，「狀況很不好，一下暈一下清醒」。

楊小姐向《ETtoday新聞雲》記者透露，昨晚與朋友在信義區開心玩樂，卻遇到大雨，本來在店家門口躲雨，卻被趕走，只好跟友人在屋簷下躲雨，突然一陣強風，鐵條掉落砸中她的頭，「當下全身都是玻璃」，另外有兩名路人也受傷，朋友則是輕傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼頭部、手指、肩膀都受傷。（圖／楊小姐提供）



楊小姐緊急前往醫院治療，樓上商家還有到醫院關心，但她坦言，「我狀況很不好，一下暈一下清醒」。楊小姐事後詢問才知道，「原來是安全梯整個掉下來，砸中玻璃，玻璃才整片砸中我，我差點沒命欸」。

楊小姐坦言，和家人回到現場，「我連聽到道歉都沒有」，只拿到商家的電話，等平日上班時段再聯繫，「所以是我人命不重要嗎？」

想起昨晚的恐怖經歷，楊小姐受到很大的驚嚇，「我差點沒命欸，我只是躲個雨就被砸到，我精神看起來很好，但不代表我現在很好，睡沒幾分鐘就會想起來，如果我怎麼樣了，家人怎麼辦？」她現在時不時都會抬頭往上看，深怕又會有東西砸下，「警察有來關心，之後痊癒會再去做筆錄」。