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《紐時》爆川普將改組國務院　盧比歐駁斥：假新聞

▲▼ 川普,盧比歐。（圖／路透）

▲ 盧比歐駁斥川普將改組國務院的報導。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒《紐約時報》披露，川普政府考慮簽署的行政命令草案內容包括大規模裁撤及重組國務院，引發各界關注。但國務卿盧比歐（Marco Rubio）20日痛斥，相關報導完全是騙局和假新聞。

《紐時》20日率先報導，這份行政命令將大幅縮減國務院對非洲及加拿大業務，並削減處理氣候變遷、難民與人權相關辦公室，待川普簽名後將於10月1日實施，具體裁撤人數與單位尚不清楚，《彭博》及《Politico》也看過這份文件。

但國務院發言人對此向《新聞周刊》澄清，這份報導「完全基於一份偽造文件」。盧比歐也在社群平台X發文駁斥，「這是假新聞。《紐約時報》又一次淪為釣魚受害者」。

儘管盧比歐否認草案真實性，多名官員向媒體表示，這份文件19日已在世界各地美國外交官間流傳，他們憂心刪減開支將徹底改變外交業務執行方式。

官員稱川普政府最快可能於22日公布改組計畫，《Politico》報導也指出，即便草案是假的，傳播如此快速也突顯外交圈對川普政府的恐懼。

►快訊／紐時：川普將「改組國務院」　取消非洲行動並關閉大使館

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