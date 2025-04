《紐時》爆川普將改組國務院　盧比歐駁斥：假新聞

▲ 盧比歐駁斥川普將改組國務院的報導。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美媒《紐約時報》披露,川普政府考慮簽署的行政命令草案內容包括大規模裁撤及重組國務院,引發各界關注。但國務卿盧比歐(Marco Rubio)20日痛斥,相關報導完全是騙局和假新聞。

《紐時》20日率先報導,這份行政命令將大幅縮減國務院對非洲及加拿大業務,並削減處理氣候變遷、難民與人權相關辦公室,待川普簽名後將於10月1日實施,具體裁撤人數與單位尚不清楚,《彭博》及《Politico》也看過這份文件。

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC