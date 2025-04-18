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川普再出招！對「中國船隻」收靠港費　美進口成本恐暴增300億

▲▼ 米娜多（One Minato）貨船停靠紐約史泰登島港口。（圖／路透）

▲ 米娜多號（One Minato）貨船停靠紐約史泰登島港口。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中關稅戰持續升溫之際，川普政府17日宣布，將對所有停靠美國的中國建造及中國擁有的船舶徵收靠港費，並豁免部分國內業者與特定航線，旨在重振美國造船業。儘管在業界反彈之下，金額較先前提出的150萬美元（約新台幣4878萬）有所降低，仍衝擊全球航運業。

綜合CNBC及《路透》等外媒，這項措施起因是拜登及川普政府調查發現，中國造船業做法及政策對美國貿易構成不合理負擔或限制。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）強調，航運對美國經濟安全至關重要，「川普政府的行動將開始扭轉中國主導地位，消除對美國供應鏈的威脅」，市場也將向美國造船業釋出需求。

根據美國貿易代表辦公室（USTR）17日公布於《聯邦公報》的方案，這筆費用每次航程僅收取一次，而非原先提案的每個港口計費一次。最初的提案要求向中遠海運等每家中國業者最高收費100萬美元，至於擁有中國製船舶的非中資業者，每次進港費用可高達150萬美元，而新方案已調整為依淨噸位計費。

USTR坦承，調整方案是因舊版提案在3月的聽證會上受到逾300個貿易團體及利益關係人強烈反彈。當時許多業者警告，美國若貿然對全球占比近98%的中國船隻發動經濟戰，將對自身航運業造成嚴重打擊。

新規將於10月14日上路，收費基準依船隻淨噸位或卸櫃量計算，每艘船一年最多收取6次。中國製造並由中國企業持有的船隻每噸收費50美元，未來3年每年調漲30美元；若淨噸位金額較高，則每個貨櫃收費120美元，3年後調漲至250美元。非中國企業擁有的中國製船舶則收取每噸18美元費用，未來3年每年增加5美元。

這項措施排除美國國內港口間航線及開往加勒比海、美屬地區的船舶，美加兩國在五大湖航運的船隻也獲得豁免。美國航運業者如Matson及Seaboard Marine等不受影響，抵美載運出口貨物的空船也不需繳費。

儘管金額較原始提案降低，但地中海航運（MSC）及馬士基（Maersk）等業界龍頭憂心，這些費用累積之下將成為巨大負擔。全球航運高層此前也警告，此舉恐怕使美國出口價格失去競爭力，將每年300億美元的額外進口成本轉嫁到美國消費者身上。

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