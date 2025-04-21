美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

▲本土美容品牌原本有意進軍歐美，但卡在美國川普高關稅政策，現也轉搶攻東協市場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

美國總統川普的高關稅政策一出，讓各大產業剉咧等，當中包括美容化妝品等，本土產品外銷市場備受考驗。多次榮獲世界大獎肯定的MIT本土美容品牌IDIO，20日發表與中興大學攜手研發美容原料。創辦人兼執行長賴婷表示，原本有意擴大進軍歐美市場，卻因美國大幅提高關稅，公司決定加大東協市場的占比，希望以品牌長年深耕產品成分的高科技研究，造福亞洲民眾，同時拓展台灣化妝品產業在東南亞的市場。

賴婷表示，新一代美白原料亮能C這項技術，不僅是對植物機能與科技美白融合的重大突破，且因應國際情勢的變化，將外銷市場鎖定馬來西亞、越南、泰國、印尼、新加坡等東協國家，除因當地人的膚況、天氣與台灣相近外，從產品研發到使用更為適合。

原本歐美市場是公司鎖定目標，但未來出口美國的關稅提高到30％以上，成本提高便壓縮了化妝品的利潤；賴婷坦言，反觀東協市場，平均稅率約在10％到16％，讓公司更有餘力加強消費者的宣傳、溝通等。

IDIO在最新一屆國際創新原料評選中，榮獲四面金牌獎殊榮，顯示其在原料研發與產品市場應用上的雙重實力，打破美國高關稅的魔咒，讓MIT的優良美容產品在海內外市場發光發亮。賴婷表示，這次與中興大學合作研發的新產品，正在申請專利，未來會是品牌的主打商品。