　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

▲▼ 賴婷 。（圖／記者游瓊華攝）

▲本土美容品牌原本有意進軍歐美，但卡在美國川普高關稅政策，現也轉搶攻東協市場。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

美國總統川普的高關稅政策一出，讓各大產業剉咧等，當中包括美容化妝品等，本土產品外銷市場備受考驗。多次榮獲世界大獎肯定的MIT本土美容品牌IDIO，20日發表與中興大學攜手研發美容原料。創辦人兼執行長賴婷表示，原本有意擴大進軍歐美市場，卻因美國大幅提高關稅，公司決定加大東協市場的占比，希望以品牌長年深耕產品成分的高科技研究，造福亞洲民眾，同時拓展台灣化妝品產業在東南亞的市場。

賴婷表示，新一代美白原料亮能C這項技術，不僅是對植物機能與科技美白融合的重大突破，且因應國際情勢的變化，將外銷市場鎖定馬來西亞、越南、泰國、印尼、新加坡等東協國家，除因當地人的膚況、天氣與台灣相近外，從產品研發到使用更為適合。

原本歐美市場是公司鎖定目標，但未來出口美國的關稅提高到30％以上，成本提高便壓縮了化妝品的利潤；賴婷坦言，反觀東協市場，平均稅率約在10％到16％，讓公司更有餘力加強消費者的宣傳、溝通等。

IDIO在最新一屆國際創新原料評選中，榮獲四面金牌獎殊榮，顯示其在原料研發與產品市場應用上的雙重實力，打破美國高關稅的魔咒，讓MIT的優良美容產品在海內外市場發光發亮。賴婷表示，這次與中興大學合作研發的新產品，正在申請專利，未來會是品牌的主打商品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 1 6366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普將簽行政命令　大幅改組國務院
黃正杰驟逝　田亞霍悲痛發聲
變天時間曝　全台有雨
雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知死訊淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

排不到機位！滯留金門旅客氣炸拍桌　機場高喊：我要回家

台東高齡婦騎車過彎失控自摔　關山警即時救援

南島文化再連結　傳統帆船Alingano Maisu抵台展開文化交流

音浪襲台東！電音派對E-TIYALAND熱力引爆森林公園

青春筆觸點亮東區　全國學生美術特優作品巡展登場

黃偉哲赴日種下友誼蘋果樹！　宣布台南「弘前路」紀念兩市情誼

白河警夜襲山道！聯手稽查改裝車　59件違規當場開罰

台南做工行善團修繕足跡遍及台南　第289戶火災案完工重生

2025台中美術家接力展　書法藝術家張志鴻展出60件作品

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

#徐尚賢 偵訊24hrs認罪！ 父：沒代簽、抄名冊

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

排不到機位！滯留金門旅客氣炸拍桌　機場高喊：我要回家

台東高齡婦騎車過彎失控自摔　關山警即時救援

南島文化再連結　傳統帆船Alingano Maisu抵台展開文化交流

音浪襲台東！電音派對E-TIYALAND熱力引爆森林公園

青春筆觸點亮東區　全國學生美術特優作品巡展登場

黃偉哲赴日種下友誼蘋果樹！　宣布台南「弘前路」紀念兩市情誼

白河警夜襲山道！聯手稽查改裝車　59件違規當場開罰

台南做工行善團修繕足跡遍及台南　第289戶火災案完工重生

2025台中美術家接力展　書法藝術家張志鴻展出60件作品

中信銀強化行動銀行設備認證　5／19起祭3大調整

變態堂哥趁父喪侵犯堂妹！結果「硬不起來」性侵失敗

美國高關稅衝擊　台灣美容品牌轉攻東協市場

港星為拔牙北上深圳！揭「驚人價差」直呼划算：5分鐘搞定

24歲泰勒絲鐵粉忘記愛歌歌詞　一照腦斷層發現「出大事了」

PS Plus全球多地漲價　加拿大衝擊大漲幅20%、年費破5000元

幫西施犬洗澡！下秒狗狗「耳朵掉了」　飼主超傻眼

《艾蜜莉在巴黎》的社交單身精神　自我價值不再依賴情感關係

高CP值x海上最強派對　就在歌詩達莎倫娜號

親子、員旅、畢旅都選COSTA　基隆出發暑假玩日韓好方便

KKBOX／邱鋒澤.艾薇〈一起寂寞〉　她大飆高音超震撼！

地方熱門新聞

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

台東婦騎車過彎自摔　關山警即時救援

南島文化再連結　傳統帆船抵台展開文化交流

造價2百億郵輪首航花蓮　174遊客盛讃美食美景

白河警夜襲山道！聯手稽查改裝車59件違規當場開罰

黃偉哲赴日種下友誼蘋果樹！宣布「弘前路」紀念兩市情誼

警提醒路口行車　兩腳落地、暫停3秒都NG

全齡社宅啟動！蘆洲公有停車場開工

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

金門遭大霧封鎖　往返台灣取消25航班

全球最大純銅草屯媽神像今開光安座

串燒店員有爆乳！內埔哈烤族紅了

電音派對E-TIYALAND　熱力引爆台東森林公園

台中哪個區最邊緣？網友推大安區

更多熱門

相關新聞

2比特犬咬死鄰居　飼主史上最重判決出爐

2比特犬咬死鄰居　飼主史上最重判決出爐

美國俄亥俄州發生恐怖事件，一對母子飼養的比特犬活活咬死73歲的鄰居，近日被判處逾10年徒刑，成為該州類似案件史上最重刑罰。

美稀土儲備剩半年！iPhone、F-35生產陷危

美稀土儲備剩半年！iPhone、F-35生產陷危

美中對話卡關內幕曝　川普1堅持貿易戰難停火

美中對話卡關內幕曝　川普1堅持貿易戰難停火

全美各地爆反川普示威！　目標動員千萬人

全美各地爆反川普示威！　目標動員千萬人

美伊第3輪核談判4/26登場

美伊第3輪核談判4/26登場

關鍵字：

賴婷東協美國高關稅

讀者迴響

熱門新聞

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

紐時：川普將動手「改組國務院」

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

田亞霍PO文悼黃正杰「才發現合照珍貴」

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

機上最恐怖飲料　空服員示警：極不衛生

雙眼被徒手挖出！新北男最新狀況曝

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

南海海槽地震機率至80%　練習這2招保命

高雄人力挺遭砸飯糰店！驚人人潮曝光

微雷／《機醫》鄭敬淏驚喜登場

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面