鄰居「全程清醒」遭2比特犬撕咬慘死！　飼主史上最重判決出爐

▲ 威瑟斯飼養的比特犬跑到屋外咬死鄰居。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生恐怖事件，一對母子飼養的比特犬活活咬死73歲的鄰居，近日被判處逾10年徒刑，成為該州類似案件史上最重刑罰。

《今日美國》報導，這起悲劇發生於去年10月，當時2隻比特犬因門鎖故障跑到屋外，攻擊正在花園工作的鄰居喬安（Jo Ann Echelbarger），導致她當場死亡，而她患有失智及帕金森氏症的84歲丈夫在門廊全程目睹。

喬安的兒子比爾（Bill Rogers）出庭時控訴，「她的死法令人髮指，她全程都是清醒的，她很恐懼，很痛苦，而且全程都有意識」，並向兇手說道，「對你們來說再燙的地獄都不夠，再嚴厲的懲罰都不為過」。

飼主母子蘇珊（Susan Withers）及亞當．威瑟斯（Adam Withers）過失殺人及多項違反犬隻管理法罪名成立，法院宣判兩人14至19年半徒刑，10年後可申請假釋。法官查芬（Matthew Chafin）直言，「我希望我能判得更重」，並要求兩人出獄後不再飼養寵物。

深入調查發現，其中一隻涉案的比特犬早在2023年就曾攻擊另一名鄰居布萊克（Kimberlee Black），甚至咬死她的幼犬，但當時僅被列為「危險犬隻」，須配戴特殊狗牌、張貼警示標誌，外出也須戴嘴套，但未強制撲殺，且蘇珊拖延近9個月才領取狗牌，也未處理故障的門鎖。

喬安遇害後，獲報趕到的執法人員當場射殺2隻比特犬。而法院指出，庭審中蘇珊僅在看到警察射殺犬隻的畫面時落淚，對於鄰居被咬死則未表現出一絲悔意。法官與受害人家屬皆強調，此案並非單一悲劇，而是「因不作為導致的犯罪」。