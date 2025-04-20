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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

22日與黃國昌會談國是　朱立倫：反罷免的策略也會合作與努力

▲▼國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將在本月26日號召支持者上凱道舉辦「戰獨裁 站出來」活動，民眾黨主席黃國昌日前也證實收到藍營邀請，但是否出席仍未明確決定，至於藍白兩黨主席22日將見面商討議題一事，國民黨主席朱立倫今（20日）受訪時也證實，將談及包含關稅貿易戰、匯率、美債議題，並強調「反惡罷跟戰獨裁的策略，也會合作跟努力。」

朱立倫今日下午出席「戰獨裁 站出來」政策說明會台北市信義南松山場，於會後接受媒體聯訪時指出，台灣的民主已經被獨裁者賴清德毀滅了，就任到現在11個月，從來沒有一天在治國，完全都是在搞鬥爭，只會消滅在野黨、鬥垮反對者，跟獨裁者有何差別？

朱立倫喊話，在野黨一定要把台灣的民主救回來，把民主還給台灣，預計跟黃國昌在後天見面共商國是，包含關稅貿易戰、匯率、美債議題，跟國際局勢的變化都會交換意見，強化跟民眾黨在國會的合作是必然的，「一定持續合作，對台灣民眾有益的都會持續合作」。

朱立倫又指，而人民最關心司法竟然成為執政者的鷹犬，先是砍向民眾黨，又要對付國民黨，全世界民主國家沒有看過！只有獨裁國家才會這樣做，如何捍衛台灣民主，如何讓司法成為公平正義代表，會跟黃國昌好好商討，以及反惡罷跟戰獨裁的策略，也會合作跟努力。
 

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