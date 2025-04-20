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獨／兩岸業餘團隊首次發現超新星　學者揭難度：難得好運氣

▲▼蔡元生等7位業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。（圖／蔡元生提供）

▲蔡元生參與的業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。（圖／蔡元生提供）

記者許敏溶／台北報導

由兩岸7名業餘天文同好組成「JIST天體搜尋團隊」，在愚人節當晚利用天文望遠鏡發現一顆超新星，消息傳出振奮業餘天文界。團隊成員蔡元生表示，這顆超新星距離地球約3.8億光年，也是該團隊發現的首顆超新星，已向TNS及小行星中心通報，並獲得編號AT2025gmc。學者指出，能在全球眾多大型自動巡天系統下，第一時間捕捉到超新星，是難得的好運氣。

為了更有效率觀測宇宙，全球各地設有不少大型自動巡天系統，每隔幾天就可覆蓋整個可見天空一次。在此情況下，兩岸7位業餘天文同好組成的「JIST天體搜尋團隊」，包括永光儀器天文工程部經理蔡元生、中央大學天文所學生楊杰霖及李昱星、鄭伯良醫師、「天文魔人」葉宏毅，以及西藏北冕天文台台長陳韜、寜波天文協會名譽顧問金彰偉，在愚人節當天發現一顆超新星。

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蔡元生表示，這是第一個發現超新星的跨兩岸天文同好團隊，JIST團隊在西藏北冕天文台設有口徑30公分的反射式望遠鏡加冷卻天文相機，利用遠端遙控在晴朗夜晚約可拍攝目標星系約6800個，每晚可拍數百個60秒曝光影像，再經過人工比對資料庫影像。

▲▼蔡元生（圖右）與等陳韜（圖左）等業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。（圖／蔡元生提供）

▲▼蔡元生（圖右）與陳韜（圖左）等業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。下圖為西藏北冕天文台。（圖／蔡元生提供）

▲▼蔡元生與陳韜等7位業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。圖為陳韜在西藏的天文台及發現超新星的望遠鏡。（圖／蔡元生提供）

蔡元生說明，4月1日晚上，在雙子座中MCG 3-19-20星系視野的左上方、距離地球約3.8億光年遠的NGC2407星系中發現可疑目標，經過比對小行星中心近百萬個小行星軌道後發現不是小行星，也不是已知的瞬變天體（超新星），隔天晚上再拍攝同一位置，發現目標仍然存在且亮度提升數倍，確定為新的瞬變天體（超新星），立即網路通報IAU（國際天文學聯合會）的瞬變天體通報與命名中心「TNS」，得到命名AT2025gmc新編號。

為了確定是否為新的超新星，蔡元生指出，4月2日當晚得到國際超新星專家、中央大學天文研究所助理教授陳婷琬的確認並幫忙申請光譜測量，透過光譜確認是何種天體，並在4月8日由都伯林大學三一學院測得光譜確認為Ia型超新星，TNS給予正式編號為「SN2025gmc」。

陳婷琬指出，世界上有很多大型自動巡天系統，像是ATLAS（阿特拉斯）是由美國夏威夷大學主導、美國太空總署（NASA）經費支持，設計目的是及早發現可能威脅地球的近地小行星，同時也具備發現各類天文瞬變現象（如超新星、變星、光學暫現源）能力，平均每1至2天就能覆蓋整個可見天空一次，截至目前，ATLAS已發現4598顆超新星。而超新星是一種大質量恆星生命終結時劇烈爆炸所產生的天文現象，會讓這顆星在遙遠星系中突然變得非常明亮，甚至一度比整個星系還亮，這樣爆炸能讓我們了解恆星的演化與宇宙的元素來源。

陳婷琬強調，業餘天文同好要發現一顆新的超新星，其實非常不容易，除了需要拍攝設備，長時間、有耐心的觀測與紀錄，還要具備辨識異常天體的能力，而且反應要快、能即時分析，JIST團隊竟可在第一時間捕捉到超新星，是一種難得的好運氣。

▲▼蔡元生等7位業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。（圖／蔡元生提供）

▲蔡元生等7位業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星（紅色箭頭處）。（圖／蔡元生提供）

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