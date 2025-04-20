　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隔19年再捕捉超新星！他成台灣首位「雙星紀錄」　二度刺青慶祝

▲▼蔡元生與陳韜等7位業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。圖為蔡元生女兒幫他刺青，圖案為首次發現的超新星。（圖／蔡元生提供）

▲蔡元生發現第一顆超新星後，由女兒刺青紀念（見圖）。他說，將再次刺青為發現第二顆超新星留念。（圖／蔡元生提供）

記者許敏溶／台北報導

兩岸業餘天文同好組成JIST團隊，愚人節當天發現一顆超新星並獲得正式命名。成員之一的蔡元生，暱稱『星星村天文台』村長。蔡元生早在2006年時，就和同好呂科智發現台灣業餘天文界首顆超新星，相隔19年後再次發現超新星，也是台灣擁有發現兩顆超新星的第一人。3年前才在右手臂由女兒操刀刺青做紀念，他笑著說，這次要刺在左手臂留念。

目前擔任永光儀器業務經理的蔡元生回憶說，會踏入天文界，是因為念高中時剛好哈雷彗星造訪地球，自己因而喜歡上天文觀測，後來也從事相關工作，也喜好天文觀測與攝影。蔡元生還在高雄楠梓家中樓頂架設一座小型天文台，裝設直徑18公分反射式天文望遠鏡，透過加濾鏡進行一些市區的天文攝影，並測試新的設備，甚至還拍攝到星雲照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡元生在高雄楠梓家中樓頂架設一座小型天文台。（圖／蔡元生提供）

▲▼蔡元生在高雄楠梓家中樓頂架設一座小型天文台，還拍攝星雲照片。（圖／蔡元生提供）

▲▼蔡元生在高雄楠梓家中樓頂架設一座小型天文台。（圖／蔡元生提供）

特別的是，蔡元生早在2006年時，就和『星星村天文台』台長呂科智共同發現台灣業餘天文界首顆超新星，並獲得國際天文聯合會認證編號「SN2006ds」，當時獲得媒體報導，沒想到相隔19年後，蔡元生參與的團隊，又再次發現另一顆超新星，蔡元生坦言：「很高興」。

為了紀念發現台灣業餘天文界首顆超新星，蔡元生在2022年時，由就讀大學的女兒親自操刀，在右上臂上面刺青，刺青圖案包括超新星編號「SN2006ds」及銀河圖案。蔡元生笑著說，為了紀念第二個超新星，預計在左上臂刺青。

▲▼蔡元生與陳韜等7位業餘天文同好組成「JIST團隊」，愚人節當晚發現超新星。圖為蔡元生女兒幫他刺青，圖案為首次發現的超新星。（圖／蔡元生提供）

▲蔡元生女兒（圖左）在2022年時，為幫他刺青紀念首次發現超新星。（圖／蔡元生提供）

蔡元生坦言，現在全球有太多類似ATLAS（阿特拉斯）這樣的大型自動巡天系統，每隔幾天就可以掃過可見天空一次，要在這樣夾縫中找到超新星，其實難度非常高，也是有一點幸運成分，更希望還有機會再發現下一個超新星，而且不要像這次，要間隔19年，希望時間可以縮短。

除了發現兩顆超新星之外，蔡元生也發現不少小行星，例如2009年發現小行星，分別命名為「高雄小行星、周杰倫小行星、林書豪小行星、墾丁小行星」等。此外，JIST計劃團隊成員也拍攝不少讓人驚艷的照片，包括團員成員鄭伯良醫師去年拍攝到訪地球的「紫金山-阿特拉斯彗星」。

▲▼蔡元生等7位業餘天文同好參與團隊，發現超新星。（圖／蔡元生提供）

▲JIST團隊成員鄭伯良醫師去年拍攝到訪地球的「紫金山-阿特拉斯彗星」。（圖／蔡元生提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隔19年再捕捉超新星！他成台灣首位「雙星紀錄」　二度刺青慶祝
颱風假依據「增1項」　供縣市首長停班停課參考
今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了
衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

射手座偏財入袋！12星座最新運勢　雙魚遇工作倦怠

今「穀雨撞復活節」防血煞　5招開運

隔19年再捕捉超新星！他成台灣首位「雙星紀錄」　二度刺青慶祝

颱風假參考依據+1　氣象署今年起增「沿海風力」預報供地方參考

獨／兩岸業餘團隊首次發現超新星　學者揭難度：難得好運氣

快訊／金門濃霧「交通全中斷」　影響旅客1500人

解密E-mail、訊息溝通「5大原則」！避免浪費時間、慘遭已讀不回

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

快訊／6縣市大雨特報！雨彈急襲到明天　最新警戒區域曝

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

【咬不斷啊！】男見越南春捲大讚皮真脆　咬一口傻眼直呼：是塑膠

【勸到心累】行人無視號誌直衝斑馬線　義交勸不住怒喊：聽不懂國語？

TWICE當Coldplay開場嘉賓　合唱〈WE PRAY〉

射手座偏財入袋！12星座最新運勢　雙魚遇工作倦怠

今「穀雨撞復活節」防血煞　5招開運

隔19年再捕捉超新星！他成台灣首位「雙星紀錄」　二度刺青慶祝

颱風假參考依據+1　氣象署今年起增「沿海風力」預報供地方參考

獨／兩岸業餘團隊首次發現超新星　學者揭難度：難得好運氣

快訊／金門濃霧「交通全中斷」　影響旅客1500人

解密E-mail、訊息溝通「5大原則」！避免浪費時間、慘遭已讀不回

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

快訊／6縣市大雨特報！雨彈急襲到明天　最新警戒區域曝

Ryu離婚後YT首支影片「主題跟Yuma一樣」！　牆面反射掌鏡人

快訊／新北樹林工廠火警！濃煙密布一片白　3人救出送醫

雲林斥資7千萬提升校園集會空間　冷氣音響升級！全面啟用

鹿晗生日被當「分手驗證」！關曉彤交往7年首度沒發文 2月就傳情變

射手座偏財入袋！12星座最新運勢　雙魚遇工作倦怠

卡洛爾開轟猛打白搭　響尾蛇系列賽連輸小熊

今「穀雨撞復活節」防血煞　5招開運

隔19年再捕捉超新星！他成台灣首位「雙星紀錄」　二度刺青慶祝

壓力爆棚可主動管理！會計師每年崩潰⋯「5招自我關懷」安全下莊

百萬紅酒只是基本款！　高雄85大樓神秘「空中酒窖」曝光

【勸到心累】行人無視號誌直衝斑馬線　義交勸不住怒喊：聽不懂國語？

生活熱門新聞

6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

31年手機品牌宣布退出市場！

明3地飄雨！更強鋒面下周四橫掃　雨連下4天

農曆4月到！「3生肖」運勢最旺、好運無法擋

吸菸族心聲首公開！76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益

20歲嫩妹血便以為痔瘡！醫檢查才知大腸長腫瘤

護照剛換竟遭海關攔！這原因出不了國

北台灣晚間雷雨警戒　旺盛對流逼近

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

颱風假參考依據+1　氣象署今年起增「沿海風力」預報供地方參考

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

球迷「小壞招」邊荷律注意到了　超萌反應曝

更多熱門

相關新聞

獨／兩岸業餘團隊首次發現超新星　學者揭難度：難得好運氣

獨／兩岸業餘團隊首次發現超新星　學者揭難度：難得好運氣

由兩岸7名業餘天文同好組成「JIST天體搜尋團隊」，在愚人節當晚利用天文望遠鏡發現一顆超新星，消息傳出振奮業餘天文界。團隊成員蔡元生表示，這顆超新星距離地球約3.8億光年，也是該團隊發現的首顆超新星，已向TNS及小行星中心通報，並獲得編號AT2025gmc。學者指出，能在全球眾多大型自動巡天系統下，第一時間捕捉到超新星，是難得的好運氣。

「不倫腳鍊」毀32年女神！篠原涼子2夯劇續集停拍

「不倫腳鍊」毀32年女神！篠原涼子2夯劇續集停拍

NASA釋出超新星「SN 2018gv」影像

NASA釋出超新星「SN 2018gv」影像

超新星2成員認了海外賭博！　其中一個「確診肺炎」

超新星2成員認了海外賭博！　其中一個「確診肺炎」

韓首位「染疫男偶像」允鶴出院了！

韓首位「染疫男偶像」允鶴出院了！

關鍵字：

超新星業餘天文蔡元生JIST團隊ATLAS彗星

讀者迴響

熱門新聞

6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

31年手機品牌宣布退出市場！

「雙罷劫」徐尚賢被羈押禁見！認了有代簽

人妻家中激戰小王「我們有了身體的交換」

挖眼案受害者父親　是雙溪知名人物

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

地上找到2眼球急送醫院來不及　他永遠失明

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面