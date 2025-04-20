隔19年再捕捉超新星！他成台灣首位「雙星紀錄」　二度刺青慶祝

▲蔡元生發現第一顆超新星後，由女兒刺青紀念（見圖）。他說，將再次刺青為發現第二顆超新星留念。（圖／蔡元生提供）

記者許敏溶／台北報導

兩岸業餘天文同好組成JIST團隊，愚人節當天發現一顆超新星並獲得正式命名。成員之一的蔡元生，暱稱『星星村天文台』村長。蔡元生早在2006年時，就和同好呂科智發現台灣業餘天文界首顆超新星，相隔19年後再次發現超新星，也是台灣擁有發現兩顆超新星的第一人。3年前才在右手臂由女兒操刀刺青做紀念，他笑著說，這次要刺在左手臂留念。

目前擔任永光儀器業務經理的蔡元生回憶說，會踏入天文界，是因為念高中時剛好哈雷彗星造訪地球，自己因而喜歡上天文觀測，後來也從事相關工作，也喜好天文觀測與攝影。蔡元生還在高雄楠梓家中樓頂架設一座小型天文台，裝設直徑18公分反射式天文望遠鏡，透過加濾鏡進行一些市區的天文攝影，並測試新的設備，甚至還拍攝到星雲照片。

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▲▼蔡元生在高雄楠梓家中樓頂架設一座小型天文台，還拍攝星雲照片。（圖／蔡元生提供）

特別的是，蔡元生早在2006年時，就和『星星村天文台』台長呂科智共同發現台灣業餘天文界首顆超新星，並獲得國際天文聯合會認證編號「SN2006ds」，當時獲得媒體報導，沒想到相隔19年後，蔡元生參與的團隊，又再次發現另一顆超新星，蔡元生坦言：「很高興」。

為了紀念發現台灣業餘天文界首顆超新星，蔡元生在2022年時，由就讀大學的女兒親自操刀，在右上臂上面刺青，刺青圖案包括超新星編號「SN2006ds」及銀河圖案。蔡元生笑著說，為了紀念第二個超新星，預計在左上臂刺青。

▲蔡元生女兒（圖左）在2022年時，為幫他刺青紀念首次發現超新星。（圖／蔡元生提供）

蔡元生坦言，現在全球有太多類似ATLAS（阿特拉斯）這樣的大型自動巡天系統，每隔幾天就可以掃過可見天空一次，要在這樣夾縫中找到超新星，其實難度非常高，也是有一點幸運成分，更希望還有機會再發現下一個超新星，而且不要像這次，要間隔19年，希望時間可以縮短。

除了發現兩顆超新星之外，蔡元生也發現不少小行星，例如2009年發現小行星，分別命名為「高雄小行星、周杰倫小行星、林書豪小行星、墾丁小行星」等。此外，JIST計劃團隊成員也拍攝不少讓人驚艷的照片，包括團員成員鄭伯良醫師去年拍攝到訪地球的「紫金山-阿特拉斯彗星」。

▲JIST團隊成員鄭伯良醫師去年拍攝到訪地球的「紫金山-阿特拉斯彗星」。（圖／蔡元生提供）