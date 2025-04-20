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全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造最夯路跑賽事　一起跑遍全亞洲

▲ 全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事，一起跑遍全亞洲。（採訪撰稿／生活中心；攝影剪輯／記者謝盛帆）

生活中心／採訪報導

今年最熱血的路跑賽事強勢回歸！2025 Garmin Run亞洲系列賽全面升級，再次與星宇航空合作，串聯亞洲十大城市，號召跑者以「From Zero to Hero」為主題，寫下屬於自己的傳奇旅程。臺北站將於9月21日登場，報名自4月21日正式開放。完賽就有機會抽中星宇航空直飛各國來回機票，讓跑者跑遍全亞洲不是夢！而只要挑戰完亞洲系列10站賽事，還能獲得限量18K鍍金紀念獎牌，為你的跑旅留下最榮耀的一刻。

▲▼全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事 一起跑遍全亞洲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼2025 Garmin Run亞洲系列賽再度與星宇航空合作，串聯十大城市，邀跑者書寫「From Zero to Hero」傳奇。（圖／記者謝盛帆攝、Garmin 提供）

▲▼ 。（圖／Garmin 提供）

今年Garmin Run系列再度跨界合作星宇航空，打造亞洲唯一有亞洲系列賽的路跑賽事。將由來自亞洲各國名人領跑，邀來百萬YouTuber酷的夢、韓國Netflix實境節目《體能之巔》選手洪範錫領跑及日本「市民跑者之王」川內優輝站等堅強陣容一同站台領跑，引發跑界關注。無論新手或資深跑者，只要勇敢跨出第一步，就能與亞洲跑友並肩作戰，在不同城市挑戰極限、超越自我。

Garmin Run Club（GRC）臺灣教練團隊龐大陣容協助跑者備賽。臺灣總教練黃毓軒建議，每週安排三次訓練：一次長距離、一次短距離、一次放鬆跑。放鬆跑建議以低心率區間輕鬆慢跑20至30分鐘，短距離訓練可透過間歇方式強化配速感，而長距離訓練則適合安排於週末，循序漸進提升耐力。

教練俞祥豪也指出，搭配肌力訓練與輕重量訓練有助肌力提升，更能應對上下坡與橋梁等多變賽道，核心穩定訓練則讓跑姿更省力。他推薦搭配Garmin Forerunner系列跑錶，透過心率、睡眠與壓力監控，根據每日身體狀態靈活調整課表，有效避免運動傷害。

▲▼全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事 一起跑遍全亞洲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼GRC臺灣總教練黃毓軒建議每週三次訓練，搭配Garmin Forerunner跑錶監控身體狀況，有效提升耐力並預防運動傷害。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事 一起跑遍全亞洲。（圖／記者謝盛帆攝）

專精肌力訓練的教練林函蓁提醒，新手特別應注重敏捷與協調性訓練，再加上良好睡眠與數據分析，能更穩定進步。他也建議跑者可與朋友或社團一起報名，共同訓練更能激發動力、提升樂趣。

GRC今年推出全臺六縣市訓練班，從北到南包含臺北、新北、新竹、臺中、臺南、高雄，課程依不同程度分為女子專班、養成班及初階班，並融入亞洲系列賽10大城市賽道特色，教授坡度技巧、呼吸調整與動態熱身等，協助跑者精準掌握節奏，穩健進步。總教練黃毓軒強調：「我們希望跑者在快樂中體驗科學化訓練，不論目標是10K還是半馬，課程中都能找到自己的節奏。」

▲▼全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事 一起跑遍全亞洲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼Garmin Forerunner以精準GPS、進階訓練分析及個性化功能，提供跑者全面數據與實時指導，無論是專業或休閒跑者都能受益，並可透過APP同步測量與紀錄身體狀態。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事 一起跑遍全亞洲。（圖／記者謝盛帆攝）

系列賽也讓越來越多跑者投入海外賽事的懷抱。GRC配速員黃鈺琪 Kiki回憶香港站經驗，搭乘星宇航空直飛舒適抵達後，便能迅速進入訓練狀態；沿著海濱奔跑、景緻遼闊、幾乎無干擾，讓她跑得酣暢淋漓。而配速員朱昱寧則稱東京站為跑者天堂，「皇居外圍設有跑鞋租借站，能試穿最新鞋款，設備完善又便利。」今年新加入的韓國站也讓許多跑友引頸期盼，「新的城市、新的賽道，想到就熱血沸騰！」

▲▼全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事 一起跑遍全亞洲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼GRC配速員分享香港與東京站賽事經驗，並期待韓國新站點，Garmin Run亞洲系列賽持續吸引跑者挑戰新賽道。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼全民瘋跑旅！Garmin攜手星宇航空打造今夏夯路跑賽事 一起跑遍全亞洲。（圖／記者謝盛帆攝）

Garmin Run臺北站報名將於4月21日啟動，這場被譽為亞洲指標級賽事的跑步盛會，參賽率突破9成，表現遠勝多數賽事，是臺灣最具人氣與成就感的路跑活動之一。今年推出限量「賽事名額＋跑錶＋GRC訓練營」組合優惠，包含限量多款Forerunner系列與GRC跑班名額，協助跑者備賽無後顧之憂。亞洲「跑旅」熱潮即將席捲，9月21日，從臺北出發，跑出你的傳奇！From Zero to Hero，Garmin邀你一起開跑！ 報名連結：https://pse.is/7frucy

▲▼ 。（圖／Garmin 提供）

▲成功報名Garmin Run勇氣組/智慧勇氣組5K並完賽的跑者，即可獲得全球獨家限量「Garmin Run 積木人偶」。（圖／Garmin 提供）

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