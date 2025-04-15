散播某入口網站「近期倒閉」謠言挨告　桃園男下場曝

▲高姓男子去年3月在網路「巴哈姆特」網站散播「PChome近期倒閉」內容文章，被該公司察覺後訴請桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓男子去年3月在網際網路「巴哈姆特」網站上散播「【情報】內線消息PChome近期倒閉」內容文章，損害該公司商譽與信用評價，該公司事後在網路上察覺後向台北地檢署提出告訴，北檢查出高男設籍桃園，再請台高檢轉陳桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，高男坦承犯行，檢方偵結依散播文字誹謗、妨害信用等罪嫌，從重依依網際網路妨害信用罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。

檢警調查，29歲高姓男子意圖散布於眾，去年3月間某日經由網際網路在「巴哈姆特」網站，以暱稱上傳「【情報】內線消息PChome近期倒閉」內容文章，且含有最新內線消息，「PChome應該這幾天就會宣布倒閉」之不實事項，傳述足以損害網路家庭國際資訊公司之商譽與信用評價。

網路家庭國際資訊公司在網際網路發現者訊息後，立即向所在地台北地檢署提告，台北地檢署查出高男設籍在桃園市，因此轉陳高檢署移轉本案至桃園地檢審偵辦；桃檢複訊時，高男坦承犯行，告訴人網路家庭國際資訊公司指稱情節相符，警方提供網頁截圖等證據佐證，足認犯行明確，檢方偵結依網際網路妨害信用罪嫌起訴，並建請法院審酌加重其刑二分之一。