IG限動不能儲存？iPhone用戶哀號　只要1動作「功能回來了」





▲ 原本IG限動的儲存功能莫名消失，更新過後就會回來了。（圖／翻攝自Instagram）

圖文／CTWANT

近期有不少Instagram使用者發現，原本內建於限時動態（Stories）介面中的「儲存按鈕」突然不見了，造成許多人的困擾。但這樣的問題並非所有使用者都遇到，目前大多發生在iOS版用戶上，若有類似的困擾，只要更新就能解決問題。

Instagram內建的拍攝功能，過去一直允許使用者直接在應用程式內拍攝並儲存照片及影片，讓使用者下載並轉發到其他社群媒體平台。但有不少iPhone用戶最近發現，IG限時動態存檔的功能悄悄消失，引發大量不滿與疑惑。

針對這個現象，官方目前尚無明確解釋。外媒《9to5mac》推測，可能是Instagram在進行A/B測試，目的是觀察使用者對於功能變動的反應，也有人認為可能只是應用程式本身的系統錯誤。但無論如何，大量投訴似乎已經發揮作用，Instagram已迅速修復了這項問題。

目前最新版的iOS版Instagram應用程式已在App Store推出，該版本重新將儲存限時動態內容的選項加入應用程式內。若還有用戶尚未見到此功能恢復，只需前往App Store下載更新即可解決問題。

▲ 記得是要更新到376.1.0這個版本。（圖／翻攝自App Store）

根據《9to5mac》報導指出，與Instagram競爭激烈的TikTok最近同樣有類似調整。TikTok移除用戶直接將影片儲存至手機相簿的功能，除非用戶先在平台上公開分享影片。分析人士認為，Instagram原先可能也是考慮透過類似方式，促使使用者優先在其平台內進行內容分享，但因反彈聲浪過大而迅速恢復原有設定。

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