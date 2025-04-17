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台人最愛北海道「冬季旅客較疫前增2倍」　星宇5月再推賞花專機

▲▼小樽運河下午茶遊船。（圖／星野集團提供）

▲小樽運河下午茶遊船。（圖／星野集團提供）

記者周湘芸／台北報導

根據觀光署統計，今年1月前往日本旅客達58萬人次，星宇航空與星野集團2023年初共同推出「星星相遇」，今年接續推出「春日賞花雲海專機」將於5月啟程，另有北海道與仙台的「滑雪趣專機」將於4月30日開賣。星野集團北海道事業本部長相內學表示，台灣為到訪北海旅旅客第1名，且今年冬季，台灣旅客更較疫情前成長2倍，補足減少的陸客。

星宇航空與星野集團2023年初起共同推出「星星相遇」產品，結合旅宿與航班主攻自由行旅客。今年春夏除延續原有行程，也推出「春日賞花雲海專機」將於5月啟程，而北海道與仙台「滑雪趣專機」也將於4月30日正式開賣。

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星宇航空表示，星宇航空固定航線涵蓋日本多個熱門城市，包括北海道（新千歲／函館）、仙台、東京成田、大阪關西、熊本及沖繩那霸，其中，去年前往北海道的航班，平均載客率都在8成5。

相內學表示，疫後北海道旅客量已經逐漸恢復，但還沒回到疫情前，雖然冬天來客數非常多，但夏天還有很大努力空間。台灣是到訪北海道最多的旅客，去年底到今年初的冬季，台灣旅客較疫情前成長2倍，大陸旅客則僅剩疫情前3分之1，減少的人數幾乎都由台灣補上。而今年夏季預定到北海道的台灣旅客也已經非常多。

▲▼星宇航空與星野集團2023年初起共同推出「星星相遇」產品，結合旅宿與航班主攻自由行旅客。（圖／記者周湘芸攝）

▲星宇航空與星野集團2023年初起共同推出「星星相遇」產品，結合旅宿與航班主攻自由行旅客。（圖／記者周湘芸攝）

星野集團旗下飯店的台灣總代理湯桂禎國際旅行社表示，2023及2024年是所有旅遊業的輝煌時期，因為供給小於需求，加上價格上漲，幾乎每家業績都大放異彩。今年第1季雖然也不惶多讓，但第2季馬上就迎來全世界的黑天鵝「關稅」問題，旅遊業跟經濟景氣有很大關聯，但旅遊已經是生活一部分，預計影響程度會很短暫，且個人旅遊跟主題旅遊較不受影響。

她也說，由於關稅問題還沒塵埃落定，大家多都還在觀望，過去2年旅遊業者可能不太需要行銷就有業績，但今年勢必會需要仰賴更多曝光。

星野集團指出，位於北海道的星野TOMAMU度假村的「雲海平台」，今年將於5月8日開幕。春季活動「花開TOMAMU」則於4月25日至5月31日登場，包含以當地旬花點綴的「賞花丸子下午茶」、與結合北海道產地特色的「TOMAMU蘆筍之夜」；進入盛夏後，還有「哈密瓜和香檳露台」與「農場啤酒花園」。

▲▼日本青森Tange花開祭典。（圖／星野集團提供）

▲日本青森Tange花開祭典。（圖／星野集團提供）

星野集團表示，東北地區的青森屋與奧入瀨溪流飯店，向來是台灣旅客住宿首選。今年春夏，青森屋「Tange花開祭典」、「大蒜啤酒花園931」及「Shigakko金魚祭典」，另推出限定方言體驗服務及每日舉辦的「WA-MO-NA-MO睡魔音頭」活動。

星野集團也說，位於千葉縣的「1955 Tokyo Bay」，以濃厚的50年代美式復古風格受旅客喜愛，整體規劃與服務皆以「前往迪士尼樂園遊玩」為出發點，慶祝開幕2周年，「1955 Tokyo Bay」推出主題活動「Road Trip in U.S.A. 1955」，打造宛如美國公路旅行的四大州體驗區，結合各地風味美食與復古遊戲。

除了星宇航空與星野集團合作，國泰航空與9家旅遊業者也推出「品味香港 藝玩再玩」 3天2夜機加酒自由行優惠，可選擇從台北或高雄發發，出發日期為4月15日至9月30日，即日起至4月30日開放預訂，每人最低8,888元起，前20筆訂單，還可獲贈國泰航空香港航點托特包。

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