勞動部推動「僱用獎助」　 促進中高齡者就業

▲嘉義就業中心就服員(左1)運用「僱用獎助措施」助50歲的阿宏(左2)順利錄取儲備幹部工作，工作認真獲得孔德偉董事長(右2)肯定 (圖/嘉義就業中心提供)

記者翁伊森／嘉義報導

台灣於2025年已正式邁入超高齡社會，面對少子化與高齡化的雙重挑戰，青壯年勞動力逐年減少，中高齡與高齡勞工逐漸成為勞動市場的主力。因此，勞動部積極推動「中高齡者及高齡者就業促進法」各項措施。其中，50歲從軍職退役的阿宏(化名)到雲嘉南分署嘉義就業中心尋職，就服員透過運用「僱用獎助」順利協助就業。阿宏優異表現與認真態度，深受雇主肯定，成功升任副理。

過去曾任軍職26年的阿宏，與妻子育有兩名子女，其中一位是需特別照顧的慢飛天使，為了能陪伴家人、分擔育兒責任，決定卸下軍服回歸家庭照顧孩子。但欠缺民間職場經驗的阿宏求職過程並不順利，讓阿宏一度感到徬徨與焦慮。所幸在就服員協助下，運用「僱用獎助」提升雇主進用意願，順利錄取嘉友電子股份有限公司，擔任儲備幹部一職。阿宏衷心感謝就業中心的協助，讓他順利轉職，展開職涯新篇章。

▲阿宏於工作現場指導員工操作系統 (圖/嘉義就業中心提供) 。（圖／嘉義就業中心提供）

嘉友電子孔董事長對阿宏讚譽有加，表示他在工作上盡心盡力，且具備高度執行力、穩定度與配合度，故在入職不到一年就提拔為公司管理部副理。阿宏感激公司的肯定、提拔及對中高齡勞工的友善與重視，期許自己能持續在職場上發揮所長、貢獻所能。目前他已陸續介紹4位中高齡退役國軍人才進入嘉友電子公司，分別任職採購、總務、品保、IQC初步檢驗員等工作，現今已穩定就業工作情況良好。

孔董事長也指出，中高齡勞工擁有豐富的人生歷練與實務經驗，不論是在配合度還是穩定性方面，都是相當優秀即戰力，在公司聘用的員工中，已有超過六成為中高齡族群，他也非常肯定勞動部提供的僱用獎助措施，認為該政策有助於企業降低用人成本，進一步提升聘用的意願。未來公司將持續招募與聘用中高齡人力，也會將政府的資源推廣給更多企業來善加運用。



▲ 50歲的阿宏工作認真負責，現已晉升為管理部副理(圖/嘉義就業中心提供) 。（圖／嘉義就業中心提供）

嘉義就業中心主任李奇玟表示，勞動部積極推動「職場學習再適應計畫」、「僱用獎助措施」、「繼續僱用高齡者補助計畫」等各項就業促進措施，提升求職者工作技能、職場適應力或增進雇主進用意願，以實現中高齡勞工的價值與潛力。其中「僱用獎助措施」可強化雇主對於失業期間連續達30日以上之特定對象或失業3個月以上之勞工的僱用意願，凡經公立就業機構推介並錄用者，每月可申請9,000至13,000元補助，最長12個月，相關資訊可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢或洽詢嘉義就業中心05-2240656。