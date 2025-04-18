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雙刀挾持女友遭警擊斃！母悲傷陪同相驗家暴兒　見警秘錄密沈默了

▲苗栗縣蔡姓家暴男涉嫌持刀挾持女友遭警方擊斃案，檢察官下午相驗，家屬低調未回應媒體追問。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣蔡姓家暴男涉嫌持刀挾持女友遭警方擊斃案，檢察官下午相驗，母親悲傷低調前往殯儀館陪相驗。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣頭份市蔡姓家暴男涉嫌持刀挾持同居女友遭警方擊斃，檢察官下午率法醫相驗後，決定擇日解剖遺體釐清槍傷，檢方強調此案將秉持客觀、中立原則，全力釐清事實真相，維護社會公義與法治價值；據指出，蔡男媽媽觀看警方執勤的秘錄器影像後，目前暫時沒有表示異議。

頭份警分局指出，今（18日）凌晨0時15分接獲民眾報案稱，信義路發生家庭暴力案件，立即通報線上警網前往查處。警方到場瞭解，雙方為情侶關係，蔡男嫌犯（49歲）與被害人陳女（43歲）有感情糾紛，蔡男涉嫌毆打陳女成傷，雙方自大樓住處一路爭吵至1樓，蔡男發現警方到場，持揮舞雙刀逼近警方並挾持被害人脖子。

▲苗栗縣蔡姓家暴男涉嫌持刀挾持女友遭警方擊斃案，檢察官下午相驗，家屬低調未回應媒體追問。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，警員喝令蔡男放下刀械但不聽勸阻，眼看蔡男持刀攻擊被害人脖子，並再度朝警方逼近，因情況急迫，警方為避免被害人與同仁自身安危才開2槍制止，蔡男因此受傷倒地，警方0時20分通知救護車，救護人員於現場施作CPR並由警方護送至醫院救護。

情侶經警方送醫後，蔡男因左胸口中彈搶救到凌晨2時許宣告不治，陳女頭上、臉上、身上多處擦挫傷，脖子有輕微刀傷。據指出，2人同居的房子是陳女去年購買，雙方都是頭份人，陳女從事水電工程配線，蔡男目前無業。

苗栗地檢署指派檢察官蘇皜翔下午2時許前往相驗，蔡男媽媽、陳女都到場陪同，但對媒體追問都低調不願回應；據指出，蔡男媽媽觀看警方開槍過程的秘錄器畫面，目前暫時沒有表示異議。

▲苗栗縣蔡姓家暴男涉嫌持刀挾持女友遭警方擊斃案，檢察官下午相驗，家屬低調未回應媒體追問。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗地檢署發言人廖倪凰指出，檢察官蘇皜翔勘驗相關影像檔案，今日下午前往頭份殯儀館相驗及訊問相關人等，釐清案發經過，決定近日解剖確認槍傷部位，並盡力蒐集相關事證，詳盡查明事實真相，檢方秉持依法辦理，絕不偏袒，不預設立場。

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