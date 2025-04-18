東港警公布無號誌肇事路口熱點　籲民眾遵守停讓規則

▲東港警方針對無號誌肇事路口加強取締作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

無號誌路口常因駕駛未依規定停讓，造成嚴重傷亡事故，為防制無號誌路口交通事故，東港警分局規劃自4月21日起針對汽機車及微型電動二輪車駕駛人，行經無號誌路口或閃紅燈未停等違規執行專案取締，藉以提升路口行車安全。

取締重點包括轄內10大易肇事路口，分別是東港鎮東隆街與共和街路口、中山路與光復路三段76巷路口及中正路一段與明禮路口；林邊鄉榮農路5巷與復興路口、中正路與竹林路口；南州鄉人和與三民路口、人和與育英路口；新園鄉新東路與吉興路二段路口、仙隆路與仙隆路49巷口等無號誌易肇事路口，以無號誌路口不依規定停讓違規行為。

東港警分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓，可處新台幣600元以上到1800元以下罰鍰；騎乘微型電動二輪車不依規定停讓，可處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

東港警分局長高志正呼籲民眾應遵守交通規則，不要因一時僥倖或貪圖方便忽視他人安全；警方將持續宣導交通規則及安全觀念，並針對惡性違規嚴格執法，營造安全的路口通行環境。