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台灣女藝人「常有1特色」　網點名蘇慧倫、蔡依林：超羨慕

▲▼1020公廣集團金鐘慶功-林依晨 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林依晨。（資料照／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多藝人都非常會保養，根本看不出真實年齡！近日就有網友發文表示，她發現台灣有很多女藝人4、50歲了，但根本看不出來，皮膚依然又白又亮、非常緊緻，真的讓人很佩服。貼文曝光後，也引發網友討論。

有網友在Dcard上，以「台灣女藝人怎麼都年紀越大越美」為標題發文，提到她之前得知林依晨懷二胎的好消息，結果這才發現對方42歲。她認為，林依晨保養得很好，狀態甚至比《惡作劇之吻》時更好，皮膚又亮又白。

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▲▼徐若瑄。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

▲徐若瑄。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

接著原PO再點名徐若瑄，同樣看不出50歲，不僅臉蛋緊緻，身材也保持得很好；最後則是小嫻，今年45歲，也保養得很不錯，不管是心態還是臉，都很年輕。

▲▼小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

▲小嫻。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）

貼文曝光後，不少網友也直呼，「雖然你在說女藝人，但想歪樓蓋香蕉哥哥」、「謝金燕才誇張吧，50歲看起來跟20歲一樣」、「楊謹華也超美！他和木村光希的合照完全沒有輸」、「真的超扯，蔡依林也是越成熟越漂亮」、「王心凌也是，不知道做了啥」、「蘇慧倫也是，超羨慕」、「怎麼沒有人提到八點檔女演員，江祖平跟梁家榕也超不像自己該有的年紀」。

還有網友回應，「藝人一定都是醫美保養跟飲控運動啦」、「我覺得很厲害的是，他們醫美不會做得像塑膠人」、「保養跟飲控不能省，非常認同30歲後的樣貌跟體態是自己造成的」、「嚴格控制自己跟定期醫美保養，很難不漂亮吧」。

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