新娘「遭老公壓頭」毀了！長髮沾滿蛋糕糖霜　一票人氣炸：快離婚

▲新郎把新娘的頭砸進蛋糕裡，被許多人批評不尊重妻子。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

外國一對新人正準備切婚禮蛋糕，新郎卻突然抓住妻子的頭髮，猛然往蛋糕撞下去，導致她的頭髮沾滿紫色糖霜，瞬間毀了氣質優雅的造型。這段影片在社群媒體瘋傳，許多網友抨擊這個舉動太過火了，甚至建議新娘趕快離婚。

根據這段19秒影片，新郎對妻子「惡作劇」之後，在一旁開懷大笑，甚至高舉雙臂歡呼，而新娘顯然相當震驚，她一開始還勉強露出笑臉，但在回應丈夫的擊掌邀請之後，立刻面無表情，擺出臭臉。

instant divorce pic.twitter.com/B96n0aqB99 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 14, 2024

隨著影片在X瘋傳，大部分網友都抨擊新郎非常不尊重妻子，甚至有人認為，新娘似乎在努力忍住眼淚，「什麼樣的男人會在婚禮當天羞辱他的妻子，然後還強迫她擊掌？」、「我會把整個蛋糕拿起來砸在他身上」、「愚蠢的幼稚行為，沒有理由把新娘的臉砸到蛋糕裡面，在婚禮過後，有很多方式可以玩得又蠢又開心。」

不過，也有不少人指出，在婚禮上砸蛋糕並不罕見，這根本沒什麼大不了，「她沒有被強迫擊掌，她還在笑啊，這在婚禮上很常發生」，其他鄉民揶揄，「他們的婚姻一共幸福了2個小時」、「希望他們結婚是因為她很喜歡他的幽默感」、「我希望他們已經拍完照了。」