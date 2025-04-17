美對台課32%關稅！卓榮泰「差點昏倒」　880億支持方案21日公布

▲行政院長卓榮泰17日出席「中華民國全國工業總會會員代表大會」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普在全球掀起關稅風暴，行政院日前表示，經過多場產業座談後，880億支持方案將延後提出。院長卓榮泰17日出席全國工總會員代表大會時坦言，4月3日清晨聽到美國新的32%對等關稅，「我真的差點昏倒」，他也強調，預計21日宣布整體支持方案內容、24日的院會中提出並通過特別條例，會納入產業意見，擴大並增加項目。

卓榮泰說，在這個國際貿易秩序重整的時候，國家正是需要穩定、一股安定的力量，很感謝工總在這個時候，適時用六大聲明來回應政府的作為，也提出業界的需求。

「大家最關心的應該就是這次美國關稅新政策，目前發展的程度如何、影響程度。」卓榮泰說，現在能跟各位報告，中華民國台灣是在美國首波進行談判的國家行列中，「在75個國家中，我們認為我們是排在進行談判的隊伍中，現在我們已經可以跟大家報告，是在進行第一波談判的國家中」。

卓榮泰提到，從4月3日清晨聽到美國新的32%對等關稅，很多人在那時候都非常震驚，「我真的差點昏倒，不是對那個數字，是過去用了好幾個月一直關注美國政治的發展，一直從最低的基本關稅10%到20%，到高推估的20%到30%，都有做推估，後來出現的是超過30%的極高推估」，4月3日宣布的那天，就決定延後一天把產業升級的計劃全部升級。

卓榮泰指出，政府團隊一開始設定順序，就是要先穩定國內產業再進行談判事務。4月4日很慎重跟國人報告880億的產業支持方案，當中包括工業、農業部分，分別都有9大面向、20項措施，包括金融的支持、降低行政成本、提升競爭力、安定就業、開拓多元市場以及租稅方案等。

卓榮泰說，因為產業座談收到的意見很多，原本預定14日要對外宣布產業支持方案的申請條件、程序以及時間等，但必須把產業界意見納入，是不是要擴大、增加項目等等，因此會延至下周一（21日）公布，並在下周四（24日）的行政院會提出產業支持方案的特別條例，送立法院審議。

卓榮泰說，下周的行政院會會提出一個更完整的特別條例，希望用特別條例涵蓋現在所有國家應該注意到的問題，一次放在特別條例中送立法院審議。審議通過後，行政院會據此條例編列特別預算，接著再經立法院審議通過後就會啟動，讓各部會進行執行。