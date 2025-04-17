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女子體重驟降10公斤「還頻頭暈」　 三高隱藏健康風險

▲▼ 嘉義榮院提醒健康生活習慣＋健檢雙重守護 ，不讓三高悄悄傷身！ 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲臺中榮總嘉義分院家醫部主任陳怡成 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

46歲的葉女士最近體重驟降10公斤，還一直感到頭暈不適，原本以為是壓力或過勞導致，經臺中榮總嘉義分院家醫部詳細檢查，發現葉女士的膽固醇指數飆高，可能已經影響心血管與全身健康。醫師發現葉女士患有高血壓，已服藥多年，但近期血壓穩定自行停藥，埋下健康隱憂。經檢查進一步確認，葉女士高血脂的狀況已加劇動脈硬化與心血管疾病，叮嚀他一定要照醫囑按時服藥控制，並且建議需要立即調整飲食習慣、建立規律運動習慣，並定期追蹤血脂數值，避免健康惡化。

▲▼ 嘉義榮院提醒健康生活習慣＋健檢雙重守護 ，不讓三高悄悄傷身！ 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

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▲ 嘉義榮院提醒健康生活習慣＋健檢雙重守護 ，不讓三高悄悄傷身！ 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

臺中榮總嘉義分院家醫部主任陳怡成說明，「三高」指的是高血壓、高血糖和高血脂（高膽固醇）。這些慢性疾病相互關聯，若未及時控制，容易導致心血管疾病、腦中風及腎臟病變等併發症。陳主任強調，許多患者因血壓恢復正常便自行停藥，這是非常危險的行為。高血壓是一種慢性疾病，藥物的目標是穩定血壓，而非根治。擅自停藥可能導致血壓反彈升高，增加心肌梗塞、腦中風或腎臟衰竭的風險，所以慢性病需長期監測與控制，遵循醫囑規律服藥，搭配健康的生活習慣，才能有效降低併發症風險。

陳主任指出，根據國健署國民營養健康調查，30至39歲的族群，高血壓、高血糖和高血脂的盛行率分別為9.7%、2.5%和18.7%，男性又比女性更易罹患三高，特別是高血脂的男女比約為1.5:1。更令人擔憂的是，約有4至7成的民眾未察覺自己罹患三高，特別是高血脂的自知率僅為23%，顯示許多人未意識到自身健康已經出現警訊，可見三高問題往往已在不知不覺間累積。

▲▼ 嘉義榮院提醒健康生活習慣＋健檢雙重守護 ，不讓三高悄悄傷身！ 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

陳主任表示，國健署推動的「健康台灣333」政策，提供遠離三高威脅的3大核心原則，就是「每天運動30分鐘」、「健康飲食3低1高」、「每年至少量血壓3次」，鼓勵民眾把健康的生活態度內化成為日常習慣，從簡單易行的運動做起，如走路、爬樓梯、游泳或騎單車等，讓自己每天都能規律運動、享受運動；同時，三餐飲食以低油、低糖、低鹽、高纖為原則，減少壞膽固醇、過多的精製糖、重口味對身體日積月累的負擔及危害，也要定期量測並記錄血壓狀況，才能掌握自己的身體狀況。

▲▼ 嘉義榮院提醒健康生活習慣＋健檢雙重守護 ，不讓三高悄悄傷身！ 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉義榮院家醫部主任陳怡成表示，透過醫院的專業檢查，民眾能更準確掌握自身健康狀況，及早發現潛在風險。自今年1月起，國健署將「成人預防保健服務」適用年齡下修至30歲，並新增「尿酸檢驗」等項目，讓更多年輕族群能及早發現健康問題，進行預防與改善。嘉義榮院響應國健署政策，每週一至週五上午8:00至12:00，提供免費成人健康檢查（檢查前須空腹8小時）。歡迎民眾攜帶健保卡前來檢查，把握機會了解自身健康狀況，為未來多一層保障。如有任何疑問，歡迎來電洽詢（05-2359630轉分機2541、2542）。

 
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