約家裡試車「男爽完走人」　妹子悲曝下場：永遠不舉！網看傻

▲原PO與男網友試車，結局崩潰了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「祝他永遠不舉！」一名女網友怒罵，與一名男網友聊得頗有感覺，於是邀約對方來家裡「試車」，沒想到翻雲覆雨完，家中的精品香水、貴重手鍊全都不見。氣得原PO狠罵「打砲技術爛就算了，還偷東西！」文章曝光後，全場紛紛看傻直呼，「說不定他還回贈AIDS給妳！」

一名女網友在Dcard表示，最近在交友APP認識一位男生，對方主打速食愛情、會先試車，原PO認為聊得頗有感覺，於是大膽邀約男生來家裡。

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那天兩人性慾大開，也迅速展開親密連結，最後原PO送走對方後，卻發現貴重物品被偷了，「一罐香奈兒香水、一罐嬌蘭香水，還有一條LV手鍊不見了...超扯！」

面對這種人財兩失的情況，原PO隔空詛咒渣男，「打砲技術不怎麼樣就算了，還偷我東西，祝他永遠不舉，永遠沒砲打。」

底下網友搖頭回應，「敢約在家裡心臟也是很大顆」、「還好人沒怎樣，下次別約家裡比較好，要懂保護自己」、「這已經不是雷砲的程度了吧，要不要先報警啊」、「直接把砲友約回家，被偷算小事吧，完全不在乎自己的安危了」、「說不定他還回贈AIDS給妳」、「因小失大，省了開房錢虧了高價物品。又是另一種免錢的最貴」、「建議陌生網友先約公共空間聊天，第一次打砲建議開旅館」。

也有苦主分享類似慘況，「我姊之前也約家裡，結果我的模型被偷了，神像的金牌也被摸走，重點我姊還戀愛腦...都不知道」。