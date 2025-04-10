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新北警勾搭黑道妻被打到跛腳！督察室證實確有曖昧…將追查嚴辦

▲▼李姓偵查佐曾在2024年榮獲績優警察 。（圖／翻攝臉書蘆洲警園）

▲李姓偵查佐曾在2024年榮獲績優警察 。（圖／翻攝臉書蘆洲警園）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局已婚績優警察的27歲偵查佐，日前疑被黑道友人邀請去吃飯，沒想到遭對方暴打，造成左腿部受傷，面對主管詢問辯稱只是跌倒。結果真相曝光，竟是他與黑道大哥的老婆互傳曖昧訊息，大哥懷疑2人有染，擺下「鴻門宴」由小弟出手痛毆他一頓。新北市警局督察室調查確有不當男女曖昧情事，已申誡懲處，另與黑道交往密切尚無違法，將持續追查嚴辦。

據悉，警專35期畢業、已婚的李姓偵查佐曾獲2024年績優警察，在蘆洲分局偵查隊服務期間，疑與轄區內一名黑道交往甚密，是認識2、3年的朋友，但互動過程卻覬覦嫂子美色，私下與她眉來眼去，還頻頻傳曖昧簡訊，還以老婆、老公相稱，後來在唱KTV時，2人互動過於親密被大哥眼尖發現，於是設下「鴻門宴」邀李出席。

李姓偵查佐不疑有他出席飯局，過程中黑道大哥突然臉色一變，問他是否與老婆搞曖昧，質問兩人有沒有上床，李員支吾其詞，最後遭小弟暴打，造成左腿受傷。分局偵查隊長事後發現李走路一跛一跛，他還自稱只是跌倒受傷，事後分局將他懲處調地。

新北市政府警察局督察室調查，關於前蘆洲分局李姓偵查佐行為失檢以及是否違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」一案，經全面調查，確有言行失檢（與女性友人曖昧情事），已依相關規定予以申誡2次處分，並列關懷輔導對象，加強管考。

對於是否違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」的部分，經調查後確認，李員暫無違反相關規定之情事（意指與黑道人士交往密切）。目前已於2025年2月27日將其調離原服務區域，並進行職務調整，將持續追查是否涉及其他不法行為，若違法或不當行為，本局將依法從嚴偵辦。

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