檢調搜北市黨部！盧秀燕再批國家機器濫用　怒：從政30年首見

記者游瓊華／台中報導

國民黨大罷免行動涉嫌偽造連署爭議，多人遭檢調調查後交保候傳。對此，藍營一姐、台中市長盧秀燕罕見連兩天在媒體上針對政治議題砲轟中央，直言這是她「從政30年來，國家司法機器濫用最嚴重的時候，呼籲總統賴清德適可而止」。

▲盧秀燕再度重批中央，濫用國家機器打壓藍營大罷免，呼籲總統賴清德適可而止。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕今天出席立法委員盧縣一中部聯合服務處揭牌儀式時表示，罷免是政治運動，但國家並未給罷免發起人，查核連署人身分的權力，連署人若是未成年，或是持有外國國籍或死亡等不合格情形，罷免發起人無權查核其身分。

盧秀燕提到，國家給予選委會機制、權力查核、除錯連署人身分，也因此，如果國家對於罷免的發起人予以司法重辦，在法律上不公平，「這樣子不但濫用國家的司法，也有打壓民主之嫌。」

盧秀燕直言，自己從政30年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候，呼籲賴清德適可而止，重申罷免的發起人未被國家授予能力去查核身分，有能力去查的是選委會人員，選委會可以去除錯、剔除，但國家現在卻重辦這些政治運動的發起人，的確是打壓民主，達到恐嚇打壓的目的，這是民主倒退，痛批國家這段時間司法濫用到了極致。