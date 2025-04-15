公務員請生理假被刁難　主管喊「下午去家訪」納入考核！兩派論戰

▲主管要原PO提出證明。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名公務員表示，14日早上跟主管申請當天生理假，卻遭主管質疑合理性，及身體狀況是否確實不適，還威脅將此事納入平日考核，並在下午與人事人員進行「居家訪視」，讓她很傻眼，直呼莫名其妙。貼文曝光，網友建議原PO直接申訴，這是職場霸凌，但也有人認為資訊不夠完整，抱持觀望態度。

女網友在Dcard、PTT發文，「公務員請生理假，主管要來居家訪視」，一早向主管申請當天生理假，主管卻反問「請問距上次請生理假期間是否合理？另外是否身體確實有不適？」原PO解釋經期亂且身體不適，如有需要會提供醫生診斷，但主管仍質疑「依規定可以請，但不是濫請」，同時要求原PO提供工作紀錄表，並強調「我還未准假」、「身體不舒服應在家休息，請提出證明」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到中午12時，主管沒收到回覆，詢問原PO為何無故不回覆，「相關情形將納入平時考核，公務人員須依法行事，請自重」，原PO解釋自己不舒服在休息，沒看到訊息，沒想到主管卻說下午要帶人事進行家訪。

原PO認為很不合理，「所以請生理假還要被評分？用這個來威脅我考核分數這樣對嗎？所以都沒請生理假的同仁就可以比較高分？一個月一次生理假是我的權利」。她知道生理假每月限請1次，有一次曾連請2天，但有附上診斷證明並以病假處理。她還指出，單位內還有很多不合理的事情，讓她感到非常不滿。

貼文曝光，網友認為直接申訴就好，「這主管上班都沒事做喔」、「為了一個假而訪視⋯好閒」、「不懂生理假是要訪視什麼，用過的衛生棉嗎」、「請申訴，這種主管不用跟他客氣」。不過也有網友抱持觀望態度，「太過片面的資訊，是不是妳太常請或請的時點太接近，才被主管盯上」、「為什麼科長說距上次生理期時間不合理？是因為3月底請生理假，然後現在又請一次生理假？所以科長才這樣問的吧！」