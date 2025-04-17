賴男欠繳稅罰530筆15萬8千元　台南分署查封3筆持分土地後繳清

▲38歲賴姓男子，積欠罰單、稅款等15萬8315元逾期未繳納，經法務部行政執行署台南分署強制執行，查封3筆持分土地後，全部繳清。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南1名38歲賴姓男子，因欠繳稅、罰款合計530筆，共15萬8千多元未繳，被移送行政執行署台南分署強制執行，經查封他3筆持分土地後，到案全部繳清。

38歲賴姓男子，因駕駛小客車超速、闖紅燈、不依限期參加定期檢驗、未依規定繳交通行費等，經台南市交通局裁罰297張罰單，金額合計新台幣13萬1700元；此外賴男欠繳使用牌照稅及其罰鍰、公路法罰鍰、強制汽車責任保險法罰鍰及高速公路通行費等，合計移送金額15萬8315元，逾期未繳納，經台南市交通局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員於收案後，執行人員發現賴男於台南市後壁區有3筆持分土地，乃函請地政機關辦理查封登記後，並至現場查封，日前賴男到場表示，因土地急要辦理過戶，所以到場繳清全部欠款。

台南分署提醒，分署不會以電子郵件、LINE寄發傳繳通知書，請民眾接獲疑似詐騙的傳繳通知書時，切勿點選連結，並利用官方網站查詢分署電話（06-2134322），向承辦人員查證是否屬實，以免落入詐騙集團設下的陷阱。