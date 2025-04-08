建設公司欠稅罰1214萬元拒繳　實際負責人經台南分署聲請管收獲准

▲行政執行署台南分署執行官認為建設公司實際負責人72歲林男拒繳稅罰1214萬元，向台南地院聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市某建設公司滯欠2021年度營業稅及其罰鍰、2022年度營利事業所得稅等，經移送機關財政部南區國稅局台南分局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額合計新台幣1214萬4670元，台南分署認實際負責人72歲林男拒繳，向台南地院聲請管收獲准。

台南分署行政執行官調查發現，林男（72歲）為公司實際負責人，自2021年至2022年間使用員工帳戶進行土地交易，存入金額合計7千萬餘元，2021年至2022年間自義務人公司帳戶提領2億8千萬餘元，卻未用來清償稅捐。執行官訊問林男銀行存款流向為何？林男略稱除管銷費用外，用以清償個人土地交易借貸；林男另處分公司新竹縣湖口鄉4筆土地，用來抵償與公司不相關之第三人債務。

台南分署於7日上午將林男通知到場，行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收，法官開庭審理後於7日下午5點5分裁定准予管收。