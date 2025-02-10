「90分鐘吃到飽」她只吃到1盤肉　內行必拿2食物：絕對要吃爆

▲冬天火鍋吃到飽超夯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人去吃到飽，都抱持要吃回本的決心！一名妹子納悶直呼，去火鍋店90分鐘才吃兩盤料、一盤肉，甜點只拿一次，用餐時間就結束了，雖說當下有飽足感，沒想到回家又感覺餓了，因此好奇「火鍋吃到飽有什麼技巧嗎？」文章曝光後，不少人認為，肉片與冰品絕對要吃爆。

一名女網友在Dcard表示，每次去吃火鍋吃到飽時，總覺得90分鐘吃得很趕，「大概只能拿兩盤料+一盤肉+一次甜點就沒了」，用餐過程完全沒空滑手機，沒想到時間就快結束了。

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對此，原PO納悶直呼，「怎麼就感覺自己吃很少呢？」雖然當下有飽足感，但回家後很快又肚子餓了，因此好奇內行人，「火鍋吃到飽有什麼技巧嗎？」

底下網友熱議，「亂煮真的很容易飽也吃不下，只能固定專攻才吃得多」、「肉吃太少，我去吃壽喜燒通常吃6、7盤肉就飽，這樣還花不到一小時」、「我都跟男友分工合作，他負責煮肉我負責煮菜，這樣一起煮下去大概1小時就都吃飽了」、「挑食人愛吃buffet經過，90分鐘真的太趕，後來都挑120分的比較剛好吃飽坐一下離開剛剛好」、「結論：你不適合吃到飽（這是好事）」、「海鮮/青菜→火鍋料→飲料→肉→甜點」。

不少網友則認為，一定要先吃爆冰品才回本，「哈根達斯優先吃，才不會在後面跟別人排隊挖剩的，我都挖10幾球，然後放在鍋爐旁邊，融了就當奶昔吃」、「吃爆哈根達斯」、「吃到飽基本肉10盤，哈根達斯15球」、「只吃肉和冰淇淋，配料能不吃就不吃，飯盛一碗就行，冰淇淋建議先盛，當肉吃膩的時候，就兩者change ，但必須提醒吃到飽真的不要太拚，量力而為就行」。

事實上，火鍋吃到撐，不如吃對營養又有飽足感更重要！醫師蕭捷健在粉專建議，按照水（湯）→肉（蛋白質）→菜（纖維）→飯（醣類）進食，就能穩定血糖、提升飽足感，又能讓你吃回本。

蕭捷健解釋，根據上述用餐順序的好處在於，先攝取蛋白質與纖維可讓飯後血糖更穩定、飽足感維持得更久，也比較不會有「糖暈」現象。而且，蛋白質往往是一頓Buffet中價格最昂貴的，像是海鮮、生魚片等「當然要先吃啦」。