AI解決人力荒？　比爾蓋茲點名「這2種職業」恐被取代

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AI解決人力荒？　比爾蓋茲點名「醫生、老師」恐被取代

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲比爾蓋茲認為，全球長年面臨的「醫師與教師荒」未來將有望因AI技術解決。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，全球長年面臨的「醫師與教師荒」未來將有望因AI技術解決。他強調，AI未來能提供醫療專業知識，進一步填補人力缺口。

根據《商業內幕》報導，比爾蓋茲近日在Podcast節目《People by WTF》中表示，醫生與教師長期短缺的問題，可能很快就會因AI迎刃而解，「AI會進入這些領域，提供醫療專業知識（medical IQ），這樣一來，醫生短缺的問題就不存在了。」

比爾蓋茲指出，像印度和非洲多國至今仍苦於醫療人力不足的問題，就連美國也面臨類似挑戰。美國醫學院協會（Association of American Medical Colleges）去年的報告就預測，美國在2036年前可能會短少多達8.6萬名專科與基層醫師。

報告指出，若要讓偏鄉地區、少數族群、無健保者都能獲得平等醫療照護，美國仍需增加數十萬名醫師。比爾蓋茲也點出，老年醫療人力持續萎縮，隨著高齡病患數量激增，醫療品質危機恐將加劇。

在AI的助力下，新創公司如Suki、Zephyr AI和Tennr主打自動化處理帳務、紀錄、診斷等繁瑣工作，盼能減輕醫護壓力、提升準確率。顧問公司麥肯錫（McKinsey）也預估，生成式AI將為醫療與製藥產業帶來高達3700億美元的生產力提升。

比爾蓋茲同時也關注AI對教育領域的衝擊。根據美國聯邦政府2023年發布的數據，有86％的公立中小學通報，在2023至2024學年期間聘師困難，另有約45％的學校表示人力不足。

英國倫敦一所中學去年也開始嘗試以AI工具（如ChatGPT）取代部分教師協助學生備考。該實驗計畫由大衛遊戲學院（David Game College）主導，共有20名學生參與，涵蓋英文、數學、生物與資訊等主要科目，使用AI輔助學習長達一年。

儘管部分人士擔心學生會利用AI舞弊，但教育工作者去年對《商業內幕》表示，他們對生成式AI寄予厚望，認為這項技術不僅能幫教師省時，還能提升教學品質，尤其在人力日益短缺的情況下更為重要。

比爾蓋茲提到的不僅僅是醫師與教師，他進一步指出，AI未來也將取代工廠工人、建築工人與飯店清潔人員，任何需要體力與時間的工作都在AI取代範圍內，「要讓機器的『手』好到可以做這些工作並不簡單，但我們會達到。」

包括輝達（Nvidia）等科技巨頭正大舉投入人形機器人研發，這些機器人設計目標是能在倉儲中挑貨、清掃地板等重複性勞動，以降低人力成本並提升效率。

比爾蓋茲認為，世界正朝向一個工作將大幅縮減的未來邁進，甚至整個工作型態都會出現根本轉變，「你可以提早退休，或者每週工時更短。我們會被迫重新思考一個哲學性問題『我們應該怎麼運用時間？』」

比爾蓋茲也坦言，連他自己也還在思考這個問題，「對我這個在『資源短缺』的世界中生活了將近70年的人來說，要改變思維其實不容易。」

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