罷綠委領銜人嗆「抄黨員名單有錯嗎？」　直言抄名冊沒違法問題

▲罷免綠委黃捷、許智傑團隊。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委，然而多區罷免案涉不實連署、偽造文書遭檢方調查，藍白痛批「政治辦案」。而藍營罷免許智傑領銜人朱磊16日更語出驚人，他質疑，「黨安排黨員抄黨員名單有錯嗎？」朱強調，加入黨，他必然是無條件服從決定，黨如果代替他決定，就不存在偽造文書，也不存在侵犯個資的問題，在黨的利益面前，是沒有個資可言。對此，綠委許智傑痛批，明顯的偽造文書還義正嚴詞。

藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數近2萬，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北黨部接連遭到搜索，也有多位青年軍、黨工遭到約談，部分人更遭到收押。台北市政府秘書長、選委會主委李泰興日前備詢時也坦言，許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。

對於多個藍營罷團、黨部遭搜索，罷免許智傑發起人朱磊日前不滿痛批，「在台灣是看顏色辦案，黨安排黨員抄黨員名單有錯嗎，一個黨如果不容許黨員抄名單，那還叫黨嗎？那這個黨解散算了。」

朱磊16日表示，一個人加入黨，他必然是無條件服從黨的決定，黨如果代替他決定，就不存在偽造文書，也不存在侵犯個資的問題，因為黨員他不是普通民眾，「他在黨的利益面前，是沒有個資可言。」

