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41件罷免案涉偽造或死亡連署　名單一次看

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會表示，共計有41件罷免案涉偽造或死亡連署，皆已告發。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。根據第一階段查對結果（不含補件），其中15案為泛藍立委、17案為民進黨立委、8案為泛綠議員、1案為遭停職的新竹市長高虹安罷免案。

檢調偵辦幽靈連署案，陸續搜索、約談相關人到案。中選會昨天說，收到61件罷免案，其中41件涉嫌偽造或往生者連署，都已函轉最高檢察署告發；經查對後，如有1件以上涉嫌為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造狀況，就會依法告發。

根據選務機關第一階段查對結果（不含補件），送件的35案泛藍立委罷免案中，有15案涉及死亡或偽造連署，包括國民黨立委王鴻薇、葉元之、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、丁學忠、傅崐萁、林沛祥、邱鎮軍與無黨籍立委陳超明。總共有12件涉死亡連署、160件涉偽造連署。其中又以林沛祥罷免案116件涉偽造情事較多。

其餘20案國民黨立委罷免案都沒有死亡或偽造連署，包括李彥秀、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、羅廷瑋、黃建賓、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、楊瓊瓔、江啟臣、徐欣瑩、林思銘、謝衣鳯。

此外，17案民進黨立委罷免案都出現死亡連署，包括陳瑩、伍麗華、吳沛憶、張宏陸、蘇巧慧、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、李坤城、吳思瑤、陳俊宇、王美惠、黃捷、許智傑、吳琪銘，總共有1784件涉死亡連署、42件涉偽造。

死亡連署方面，破百件的包括伍麗華189件、陳瑩185件、許智傑182件、張宏陸180件、李坤城139件、吳沛憶108件、林俊憲107件、吳琪銘104件。

8名泛綠議員罷免案都各有偽造或死亡連署，包括民進黨議員蔡銘軒、陳玉鈴、陳乃瑜、鄭文婷、張之豪、徐筱菁、陳春暖與無黨籍議員曾玟學，涉死亡連署共139件、涉偽造連署共46件。

高虹安罷免案沒有死亡連署，但出現13件涉偽造連署。

針對偽造連署判定方式，中選會表示，依法規定，各地選委會查對提議人名冊時，如果發現有同一個筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造狀況，得寄送查詢單給當事人，查詢是否為本人簽名或蓋章。且各地選委會應綜合其他事實認定提議人名冊是否有偽造狀況，不得僅因當事人未回復或未在期限內回復查詢單，就作為提議人名冊刪除事由。

至於死亡連署認定標準，中選會說，符合資格要件的提議人在罷免案提出日後死亡，提議仍有效；如果提議人在罷免案提出日前已死亡，應刪除。相關規定都有依循標準。

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