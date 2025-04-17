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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

▲▼賽車王子林帛亨和老婆馮媛甄。（圖／資料照）

▲ 有「小林志玲」之稱的馮媛甄，2015年嫁給林帛亨。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

賽車手林帛亨是女星馮媛甄的丈夫，也是「霧峰林家」後代，他宣布，加入罷免第二階段志工，「身為台灣人，身為一個爸爸，我覺得我們都有責任維護家園美好的一切。」他強調，面對快速赤化的國會亂象，「我們不要輕易低頭認輸」。

「我第十代台中人。」林帛亨15日在臉書說，他用他可以提供的方式，服務台中市部分範圍，如你們有一家子（2位含以上）想簽連署書，但要影印又要寄太麻煩，給不熟悉的人又有些擔心，可以找他，「我本人親自送件到府或您方便的地點給您寫，並帶到罷免站點。」

林帛亨指出，路線規劃以文心路一段到四段周圍為主，如果不在這些範圍，但很接近，也可以先來訊問他，「我不是團隊，就開一輛車到處去取件，類似小蜜蜂。」

▼林帛亨2015年娶回美嬌娘馮媛甄。（圖／資料照／周宸亘攝）

馮媛甄、林帛亨台中婚禮（圖／記者周宸亘攝）

林帛亨提到，「麻煩是有確認簽罷免的再私我，並戶籍是台中市的，哪一區都可以，你知道你戶籍是罷誰就可以了。沒有影印機也沒關係，我也會帶著罷免表格，但會需要您準備好證件確認戶籍資訊。」

林帛亨表示，因有機率被「假借約堵」，所以不約巷弄取件，「真要堵就在大街上就是」；此外，這兩周的周末不在台中，平日下午到晚上取件。

林帛亨說，為什麼會想這樣幫忙二罷？他曾在國外比賽工作，深深知道台灣的美好與珍貴，看到立法院這一年各種法案及預算的困難，尤其國家安全預算一再被削減，都將要毀壞在這一屆國會手上，「身為台灣人、身為一個爸爸，我覺得我們都有責任維護家園美好的一切。」

林帛亨強調，現在是二階連署的關鍵時間，天助自助者，遇到任何障礙阻饒，大家不要害怕，「面對這個快速赤化的國會亂象，我們不要輕易低頭認輸。」

「謝謝挺身而出的各位」，林帛亨指出，「有些誇我這樣很棒，我覺得最棒的是在外面日曬雨淋的志工。我就是看到他們，我深受感動，希望能幫上點忙，大家一起加油。並謝謝各方的建議指教與擔心，台灣加油，甘溫～」

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