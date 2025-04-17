川普砲轟哈佛「就是笑話」：聘請一堆激進左派笨蛋教導仇恨

▲美國總統川普砲轟哈佛大學聘請一堆激進左派教導仇恨，「就是個笑話」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國哈佛大學近日拒絕川普政府廢除多元、平等與包容（DEI）及打擊校園反猶太主義等一系列要求，被凍結22億美元聯邦補助。川普16日發文砲轟，哈佛聘請許多「覺醒」的激進左派，教導學生仇恨和愚蠢，「就是個笑話」，因此沒資格再接受聯邦政府資助。

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，每個人都知道哈佛已經迷失方向，校方以離譜的高薪，從紐約和芝加哥聘請了美國史上最差勁、最不稱職的前市長白思豪（Bill de Blasio）和萊特富特（Lori Lightfoot），來教授所謂的市政管理和政府運作。

川普批評，「這兩個激進的左翼笨蛋，留下兩座一團糟的城市，導致城市可能需要花上好幾年的時間，才能從他們的無能與禍害中恢復過來。」他指出，哈佛大學幾乎聘請了所有覺醒的、激進的左派白癡，這些人教給學生和所謂「未來領袖」的就是失敗。

川普舉例，哈佛大學前校長蓋伊（Claudine Gay）先前才因涉嫌抄襲，讓哈佛在美國國會面前蒙羞，但即便情況已經變得如此糟糕，令哈佛也難以忍受，校方也只是把這個「極其無能」的女人調到另一個職位繼續擔任教職，而非當場解雇她，「即便後來陸續又爆出其他問題，但她仍在那個位置上。」

川普說，還有許多像這樣的「左派笨蛋」正在哈佛大學任教，因此哈佛不再被視為一所像樣的學府，也不該再被列入世界頂尖的學府名單，「哈佛就是個笑話，它教導仇恨和愚蠢，不該再接受任何聯邦政府資金。」