動手術「都播放五月天的歌」　她超不解！過來人傻：割包皮聽軋車

▲五月天總是熱心行善。（圖／相信音樂提供）



網搜小組／劉維榛報導

「是什麼學長姐流傳下來的傳統嗎？」一名女網友笑稱，進行剖腹生產、結紮，或是做其他手術時，都會播放五月天的歌曲，讓她好奇背後的原因。文章曝光後，網友紛紛分享「我上次去醫院割包皮，手術室播五月天的《軋車》欸！我超緊張的」、「開了三次刀每次進去，都是『我不願讓你一個人』」。

一名女網友在Threads驚訝直呼，就她觀察發現，不管是醫院或診所手術室，像是「剖腹、結紮、開刀」的時候，都很巧合會播放五月天的歌曲。

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對此，原PO好奇拋問，「是什麼學長姐流傳下來的傳統？還是只因為大家都愛五月天呢？」

文章曝光後，不少網友也回憶各種有趣經歷，「開了三次刀每次進去，都是『我不願讓你一個人』先開始哈哈哈」、「我上次去醫院割包皮，手術室播五月天的《軋車》欸！我超緊張的」、「阿嬤在加護病房彌留的時候，護士也是放五月天合輯」、「待產還在聽五月天路過，聽了心情愉悅比較有力氣生孩？」「上次做醫美，打水光針太痛了，一直噴淚，護理師說要放音樂讓我放鬆，於是我邊聽《派對動物》邊扭曲掙扎飆淚，害我聽派對動物會想起打水光針的恐懼」、「我也是耶！第一首《倉頡》，聽了40分鐘，醫生進來邊唱邊動手術」。

除了五月天的歌曲，也有網友分享，「我之前去做復健也是放滿滿正能量的五月天，我結紮的時候，好像是周杰倫跟阿妹」、「我腳骨折開刀的時候，醫生播《你是我的眼》，我問號」、「我要求放張惠妹的歌，護士想嗨放《三天三夜》，醫生說不行，這是禁歌，開刀不能三天三夜，最後她放《跳進來》，還沒唱到...我就睡著了」。

事實上，五月天總是以實際行動默默行善，過去發生強震、氣爆意外都熱心捐款，也捐過復康巴士、救護車與呼吸器給醫院，累計在台捐出上億善款。不僅如此，本土爆發新冠疫情時，長庚醫院為了鼓舞醫護人員，特地向五月天的相信音樂請求《勇敢》這首歌的授權，五月天也立馬答應，為抗疫盡一份心力。