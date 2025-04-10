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高雄40歲男遭丟包醫院亡！落跑2人被捕...竟擁2把「火併神器」

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼警方查緝涉嫌丟包男子在醫院的嫌犯，起出槍械和毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區一間醫院今（10）天凌晨發生丟包案件，2名男子帶著一名沒有無呼吸心跳的黃姓男子（40歲）到醫院，然後將黃男丟在醫院後就快速離去，黃男經過搶救後死亡，警方在下午循線逮捕王姓（42歲）和張姓男子（65歲）到案，還搜出海洛英和安非他命，還有2把火力強大的衝鋒槍，據了解，兩人都供稱黃男是「突然發病」，但警方查出，王姓男子昨天才剛被地檢署發佈通緝，而且還有槍砲、毒品、竊盜、恐嚇等10多條前科，張男則是毒品人口，懷疑案情恐非兩人供稱的那麼單純。

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起詭異的案件發生在10日凌晨，楠梓警方接獲轄內醫院報案，表示一名40歲黃姓男子遭2名自稱友人者送至急診室，外觀無明顯傷勢惟已無呼吸心跳，二人將黃男交給醫院後即駕車離去，不過黃姓男子搶救後死亡。

楠梓警方在今日下午1時許，在大社區將涉嫌丟包黃男的王姓及張姓兩名嫌犯緝捕到案，並在兩人所駕駛車輛上查獲槍械及毒品。

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，兩人初步供稱，他們原本約黃男見面，黃上車後突然「發病」，疑似癲癇發作，兩人不知該怎麼辦，所以才開車將黃送到醫院，由於王男有通緝在身，所以才離開醫院。

警方調查，王男有搶奪、強盜、竊盜 、恐嚇、妨害公務及毒品等案，曾入獄14年，後來又涉及槍砲及毒品案，經橋頭地方法院判刑8年6月，上訴遭駁回，昨（9）天才由橋頭地檢署發布通緝 ，至於張男）與死者黃男都是警方列管毒品人口。

▲黃姓死者的太太在相驗室外頭等待，情緒悲傷落淚 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃姓男子被丟包在醫院搶救不治，黃妻到殯儀館進行相驗。（圖／記者吳世龍攝）

據指出，黃男初步相驗並沒有發現外傷，詳細死因需進一步解剖複驗，警方對兩人的供詞有所保留，也將深入追查槍毒來源。全案在訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪移送橋頭地檢署偵辦。

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