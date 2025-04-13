全球經濟亂局　香港財長：香港更顯穩定與吸引力

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普的「對等關稅」政策打亂全球經濟秩序，香港財政司長陳茂波13日在網誌上表示，香港在當前環球市場前景不明朗的情況下顯得更加穩定和具吸引力，「只要我們齊心合力辦好自己的事，香港必能在這個變局中以更有利的條件開創新局面。」

陳茂波提到，面對外圍貿易環境的急劇變化和金融市場的大幅波動，之前部署的市場監控機制持續發揮作用，「事實上，我們早年已加強了『全天候、聯動式、跨市場』的實時監察，以防範尤其在市場信心脆弱時可能突現湧現的風險。」

陳茂波指出，他們一直密切留意香港各行各業的經營情況，特別是其中的中小企，「近日，金管局聯同銀行業推出了針對個別行業的進一步支持措施，以協助更多中小企獲取銀行融資和升級轉型。」

陳茂波說，因應目前環境，銀行業明確承諾會在審慎管理風險的原則下，積極落實早前推出的各項支援中小企措施，並為多個行業提供更具針對性的支持。其中，在進出口及製造業方面，銀行同意彈性延長貿易融資貸款還款期，以及提供其他合適的信貸安排，以協助受貿易摩擦影響而出現短期資金流壓力的企業。

陳茂波提到，當中，「中小企融資專責小組」的參與銀行在其貸款組合中預留予中小企的專項資金，目前已增加至超過3900億港元。

陳茂波說，出口信用保險局也已推出三項支援中小企的措施，包括為「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障，延長至明年6月底；為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠；以及降低就出口新興市場的保費，保費率與傳統主要市場一致，幫助出口商更好開拓東盟等市場。

陳茂波表示，隨着環球市場的變化，以及其催生的新需求，香港將加速吸引境外資金、人才及企業來香港發展。

陳茂波指出，最近，許多國際大型金融機構和其他地區的耐心資本對香港市場愈加重視，並深入探討如何增加在本港市場的參與。也有不少海外的科研人員和學者正積極考慮轉到香港繼續做研究和工作。最近，也有更多科企希望以香港作為基地，拓展國際市場。

陳茂波說，他們也正積極吸納全球各地優質發行人來港上市，目前，香港已建立便利已在海外上市的企業在港進行雙重上市或第二上市的監管框架，「針對全球最新變化，我已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地。」

陳茂波還說，港交所會加緊做好在東盟和中東市場的聯繫和推廣工作，吸引更多當地優質企業來港上市，同時匯聚更多國際資金到港，進一步提升香港國際金融中心的實力和地位。

陳茂波強調，香港背靠祖國，在「一國兩制」的制度優勢下，香港在當前環球市場前景不明朗的情況下顯得更加穩定和具吸引力，「只要我們齊心合力辦好自己的事，香港必能在這個變局中以更有利的條件開創新局面。」