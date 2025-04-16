花蓮市區設置智慧停車場　1630智慧停車格5 ／1全面啟用

▲「花蓮縣智慧停車應用成果記者會」展示智慧停車系統推動成果與最新應用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動智慧城市與永續交通，花蓮縣政府14日舉辦「花蓮縣智慧停車應用成果記者會」，展示智慧停車系統推動成果與最新應用，進一步朝向智慧便民的生活目標邁進。花蓮縣長徐榛蔚表示，智慧交通是花蓮邁向永續發展的重要一環，縣府持續運用科技強化交通建設，提升民眾停車便利性，打造幸福宜居的智慧花蓮。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府積極導入智慧化管理機制，結合AI技術與大數據應用，不僅落實智慧治理，更展現花蓮從災後復原到邁向韌性城市的堅定決心。感謝國雲公寓大廈管理維護股份有限公司自民國99年起協助縣內停車空間經營，實現縣內全面數位化停車願景，成為公私協力的典範。縣府未來將繼續推動公私協力，積極與全國企業、非營利團體合作，共同打造更臻美好的花蓮。

徐榛蔚指出，花蓮共有三個智慧停車示範區共計201支智慧停車柱（中山路、自由街、南濱路）場域皆位於花蓮市中心，民眾停車能體驗到智能感應開單及電子多元支付，還享有前10分鐘的免費停車優惠，智慧停車柱從112年啟用至今民眾使用電子多元支付比例已達76%且持續成長中，數據顯示民眾已逐步走向智慧停車的消費模式。接下來，全新路邊地磁智慧停車也將於114年5月1日啟用，總計1,429顆地磁，加上三大智慧停車示範區，市區將提供共計1630格智慧停車席位。花蓮縣政府將帶領民眾擴大智慧停車生活區，提供更智慧便捷的停車體驗。

副議長徐雪玉致詞表示，智慧交通不僅是城市進步的象徵，更是提升民眾生活品質的關鍵。她感謝縣府團隊積極推動智慧停車政策，讓民眾在停車時不再因尋找車位而煩惱，真正體現「科技為民所用」。

國雲公寓大廈管理維護股份有限公司董事長張奕春感性表示，花蓮是國雲公司發跡的起點，更是企業一路走來最深的牽絆，戶外智慧停車建設每一個進步的腳印都帶著回饋鄉里的心意。張董事長強調，儘管近年花蓮歷經地震等災害，國雲仍堅持不懈、投資並精進技術，期許將花蓮打造成為全國第一個全面智慧化停車的縣市。

縣府建設處長鄧子榆說明，全新路邊地磁智慧停車的感應設備將採用磁場偵測與微雷達波感應動態偵測車輛入停及駛離時間，民眾於「花蓮交通e點通」智慧停車導引尋找停車格後直接導航，減少廢氣排放及車輛繞行時間，提升停車服務。另外提供電子多元支付方式繳費，車輛駛離停車格15分鐘後，即可掃描停車單上的QRCode，以行動支付繳費或至四大超商臨櫃繳費，簡化繳費程序。此外，為提高地磁智慧停車使用率，啟用後民眾亦享有前10分鐘免費停車優惠，歡迎多加運用。

▲國雲公司董事長張奕春期許將花蓮打造成為全國第一個全面智慧化停車的縣市。

建設處表示，縣府委外經營管理的五處路外停車場（尚志橋、商校街、富裕、東里及站前）共提供了市區310格停車格，從112年陸續開放至今使用率達58%，且使用電子多元支付者已達32.4%，五處停車場也回饋民眾四大優惠及措施，一、未滿30分鐘免費停車；二、花蓮縣民身障系統自動優惠三小時；三、停車場限地里民月租8折優惠；四、停車場內設有充電服務（東里停車場除外）。

電子多元支付多達13種，包含目前全台唯一使用Apple Pay方式，另可LINE Pay、街口支付、全盈+pay、悠遊付、全支付、PI錢包、橘子支付、icash pay、車麻吉、歐付寶、Q車雲、遠通電信eTag等，繳費智慧便捷更是省下民眾寶貴的時間。花蓮站前停車場不僅有臨停優惠、睦鄰優惠及公益優惠，為鼓勵民眾轉乘公共運輸，使用者停車期間使用悠遊卡（其他票證將持續上線）轉乘台鐵、公路客運、市區客運，並有扣款紀錄，就可享汽車臨停每次折減10元（限當日使用）或月租汽車依轉乘天數，享月租費用最高10%優惠，並於次月折減。智慧停車便捷又享優惠，歡迎大家多加使用，享受智慧交通所帶來的幸福感。