全球精密工具機產業翹楚　台灣引興公司新闢草屯廠落成啟用

▲台灣引興公司草屯廠落成啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

在全球精密工具機產業居領導品牌地位的台灣引興公司，費時近2年半於南投縣草屯鎮新闢草屯廠，於10日落成啟用，為全台第4處廠房；南投縣長許淑華指出，該公司事業版圖遍及全世界，堪稱台灣之光、中部之光，更是未來的南投之光，期盼為南投帶來經濟及就業紅利，創造雙贏。

許淑華10日出席台灣引興股份有限公司草屯廠落成啟用儀式，表達祝賀之意，該公司董事長王慶華亦邀請台中市長盧秀燕、立委馬文君和游顥，縣議員唐曉棻、草屯鎮長簡賜勝、南投市長張嘉哲、草屯鎮民代表會主席陳文忠及企業代表一同剪綵啟用。

王慶華表示，23歲創業迄今，由2名員工開始，一路秉持務實打拚、精實管理為基石，在各級政府、業界先進支持下，奠定今日基礎，並能立足草屯，再寫企業新頁；草屯廠是2022年10月11日完成基地簽約、2023年10月動土建廠，訖2024年12月歷經15個月完成第一期工程，並於10日啟用並開工生產，第一期工程為地上一樓、地下一樓，後續工程還有第2至5樓，總樓層面積約達一萬坪，每月可生產1000台立式加工機鈑金及排屑機，為客戶提供更強大的生產能量。

許淑華說，台灣引興公司除台中總部，包括草屯新廠共有4個廠，且日本、越南、印度、大陸等地都有設廠，目前也積極籌設馬來西亞廠，積極進行國際化佈局，產品也持續突破創新，節能減碳效能更在各大工具機械展中展露鋒芒，不僅深受各國企業肯定，更為台灣經濟做出巨大貢獻，目前第二代已接班，相信未來一定能再創高峰。

游顥及馬文君都表示，感謝王董事長看見南投，選擇草屯作為第4個重要的生產基地，為南投工業界寫下新頁，未來會持續配合縣長許淑華的產業新都施政方針，為南投爭取更多資源、營造更好的投資環境，帶動產業發展，助企業能紮根南投、增加就業機會。