狂女縱火「1夜8處」！哥求償215萬被嗆：房又沒倒　一審判賠67萬

▲台中一名婦人2023年一夜朝5名親友住家縱火，哥哥民事求償結果近日出爐。（圖／翻攝自Facebook／草屯消防分隊，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名周婦2023年7月帶著汽油騎車狂飆中彰投8處，對多名親友住處縱火，包含哥哥在內5人受傷。周婦被依殺人未遂等罪起訴後，二審判8年半徒刑（尚未確定）。周婦哥哥向妹妹提起民事求償215萬餘元，周婦認為房屋又沒燒到倒塌，不能要求賠這麼多，地院近日判賠67萬餘元。

▲周婦在案發當天，一路狂飆75公里跨越中彰投3縣市尋仇。（圖／ETtoday製）



周婦哥哥主張，妹妹僅因為雙方有糾紛，買了4個塑膠桶、1組瓦斯噴槍，再到加油站購買95汽油，明知自己住在南投老家，仍在事發當天凌晨4時許在家前潑灑汽油縱火，導致屋內外多處損毀，周婦哥哥受有前額、背部燒傷以及小腿擦傷等傷害。

周男哥哥請求醫療費3924元、家具等生活用品70萬餘元、鐵皮屋頂翻修75萬餘元、輕鋼架天花板5萬餘元，其餘包含管線、門窗、廢棄物清理、工人費用以及精神賠償50萬，總計求償215萬餘元。

周婦抗辯表示，刑事部分判決結果太重，而且老家沒有倒，自己有7分之1的權利，醫療費用是因為哥哥本來就有病，哥哥的電器不知道是誰的，精神賠償部分不可以請求，哥哥不能請求這麼多的金額。

台中地院認為，被告周婦對於檢方起訴內容並無爭執，僅認為刑事案件判刑太重，本件被告周婦對原告周男房屋放火、致周男身體受傷，請求損害賠償有據。

地院查，周男受傷是因周婦放火行為導致，醫療費用得以求償；房屋損害部分，周婦稱有7分之1的權利，但該屋為周男拆掉舊屋重建，周婦不得主張是共有人。內部家具家電等，以3成計算，即為21萬餘元，鐵皮屋頂是在1999年翻修建造，以1成折舊，得請求7萬餘元，精神慰撫金以20萬元適當，包含其餘細項，總計得請求賠償金額為67萬餘元。