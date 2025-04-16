　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂女縱火「1夜8處」！哥求償215萬被嗆：房又沒倒　一審判賠67萬

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／草屯消防分隊）

▲台中一名婦人2023年一夜朝5名親友住家縱火，哥哥民事求償結果近日出爐。（圖／翻攝自Facebook／草屯消防分隊，下同）

記者許權毅／台中報導

台中一名周婦2023年7月帶著汽油騎車狂飆中彰投8處，對多名親友住處縱火，包含哥哥在內5人受傷。周婦被依殺人未遂等罪起訴後，二審判8年半徒刑（尚未確定）。周婦哥哥向妹妹提起民事求償215萬餘元，周婦認為房屋又沒燒到倒塌，不能要求賠這麼多，地院近日判賠67萬餘元。

▲周婦在案發當天，一路狂飆75公里跨越中彰投3縣市尋仇。（圖／ETtoday製）

周婦哥哥主張，妹妹僅因為雙方有糾紛，買了4個塑膠桶、1組瓦斯噴槍，再到加油站購買95汽油，明知自己住在南投老家，仍在事發當天凌晨4時許在家前潑灑汽油縱火，導致屋內外多處損毀，周婦哥哥受有前額、背部燒傷以及小腿擦傷等傷害。

周男哥哥請求醫療費3924元、家具等生活用品70萬餘元、鐵皮屋頂翻修75萬餘元、輕鋼架天花板5萬餘元，其餘包含管線、門窗、廢棄物清理、工人費用以及精神賠償50萬，總計求償215萬餘元。

周婦抗辯表示，刑事部分判決結果太重，而且老家沒有倒，自己有7分之1的權利，醫療費用是因為哥哥本來就有病，哥哥的電器不知道是誰的，精神賠償部分不可以請求，哥哥不能請求這麼多的金額。

台中地院認為，被告周婦對於檢方起訴內容並無爭執，僅認為刑事案件判刑太重，本件被告周婦對原告周男房屋放火、致周男身體受傷，請求損害賠償有據。

地院查，周男受傷是因周婦放火行為導致，醫療費用得以求償；房屋損害部分，周婦稱有7分之1的權利，但該屋為周男拆掉舊屋重建，周婦不得主張是共有人。內部家具家電等，以3成計算，即為21萬餘元，鐵皮屋頂是在1999年翻修建造，以1成折舊，得請求7萬餘元，精神慰撫金以20萬元適當，包含其餘細項，總計得請求賠償金額為67萬餘元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／納粹符號鬧上國際　藍青年團最新聲明
快訊／空軍：IDF戰機降落輪煞系統故障　影響民航旅客深表歉意
快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷狂轟37分　勇士挺進季後賽
爆具俊曄天天去金寶山　S媽：跟小S完全走不出來
快訊／白宮：美國對中國關稅增至245%
忘記在錄影…女星臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐
吃麵中千萬發票！快要到期充公　消費地點曝光
不止輝達H20銷陸受管制！　2檔股價夜盤跳水
快訊／文山區死亡車禍！　騎士倒地遭輾過慘死
李珠珢退粉潮？　他一看愣「暴增5萬粉」！網揭公司操作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖醋男3度買兇追殺前妻畫面曝　開車撞不死再派球棒隊打爆頭

男攀九份二山暗夜迷路　沖天炮辨方位！警民合力冒雨救人

苗栗「先師廟」3面金牌遭竊！2賊假裝拜拜　香爐下紅包也摸走

快訊／國3快官段火燒車！駕駛急停跳車逃命　小貨車燒成廢鐵

人妻「與他十指交扣52秒」辯演練進場　結局要賠10萬元

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

退休女師遭詐200萬！車手再收百萬被逮　弟衝警局自首原因曝　

差19歲姐弟戀分手！她撂人討債1死　正當防衛有理前男友交保

北投晨運民眾驚見男子懸掛樹間　已死亡警報驗釐清

密碼「06+雞蛋」賣菸彈　台南少年隊抄「阿嘉」販毒集團逮10人

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

恐怖醋男3度買兇追殺前妻畫面曝　開車撞不死再派球棒隊打爆頭

男攀九份二山暗夜迷路　沖天炮辨方位！警民合力冒雨救人

苗栗「先師廟」3面金牌遭竊！2賊假裝拜拜　香爐下紅包也摸走

快訊／國3快官段火燒車！駕駛急停跳車逃命　小貨車燒成廢鐵

人妻「與他十指交扣52秒」辯演練進場　結局要賠10萬元

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

退休女師遭詐200萬！車手再收百萬被逮　弟衝警局自首原因曝　

差19歲姐弟戀分手！她撂人討債1死　正當防衛有理前男友交保

北投晨運民眾驚見男子懸掛樹間　已死亡警報驗釐清

密碼「06+雞蛋」賣菸彈　台南少年隊抄「阿嘉」販毒集團逮10人

蔬菜自助吧無限供應！台北東區新開幕壽喜燒「一個人也能吃」

茂德進軍台南首案動土　北區公辦都更案單價近6字頭

大谷翔平4支0沒關係！跑出第150盜寫新頁 道奇6：2勝洛磯

罷免爭議！國民黨地方黨部遭搜索...盧秀燕嗆賴清德：不以為然

台灣福斯預告「經典旅行車」回歸！大空間新一代Passat Variant 5月見

美首波關稅談判清單未列台灣　經長郭智輝曝「進程比日本快」

廣末涼子獲釋走人「搭車是租的」！　車上黃色貼紙被認出歸還地點

南消一大創意發想LINE貼圖　推廣住宅用警報器防火更貼心

邱鋒澤收生日禮「沒訊號」！　黃偉晉狠虧1句話意外成「愛的男男結晶」

快訊／空軍：IDF戰機降落輪煞系統故障　影響民航旅客深表歉意

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息..喊話前妻：我幫妳做到了

社會熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰

被爆砸上億開「荒淫趴」　30億老董回應了

台南深夜賓士自撞　「男噴飛路邊」無呼吸心跳

快訊／北市文山區「水泥車碰撞機車」！　騎士倒地遭輾過慘死

罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽

更多熱門

相關新聞

皇家季節酒店中港店卸招　開缺「誠徵鋼琴師」？

皇家季節酒店中港店卸招　開缺「誠徵鋼琴師」？

2021年原李方集團持有的「皇家季節酒店台中中港館」以5.88億元售出給媚登峰集團，時隔4年，皇家季節酒店招牌近期卸下，換上長春藤預防醫學健康管理的布條，目前正在整修中。信義房屋專家認為，健康產業將會是未來趨勢。

台中逢甲某速食店樓頂赫見男屍

台中逢甲某速食店樓頂赫見男屍

台中酒駕累犯照「比青澀」挨轟　警局長回應了

台中酒駕累犯照「比青澀」挨轟　警局長回應了

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

台中男闖套房偷女租客內衣打手槍　

台中男闖套房偷女租客內衣打手槍　

關鍵字：

台中縱火婦人房子仇人

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

前輔導長內內認了「直播沒人看」

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面