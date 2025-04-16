「喵喵」找到了！台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

▲陳姓代書找到愛貓，並說明過程。（圖／截取自臉書社團）

記者劉人豪／台中報導

台中市1名陳姓代書日前在臉書社團懸賞50萬，請網友協尋在清水區走失的愛貓「喵喵」，15日時他表示已經尋獲愛貓，並說是有位阿姨傳貓的簡訊照片給他，確認的確是「喵喵」後，與那阿姨在大甲碰面接回「喵喵」，並說給了阿姨懸賞的50萬。

陳男的貓咪是一隻折耳賓士加菲貓，名字叫「喵喵」，他12日在臉書社團「沙鹿之美」PO文表示，當時大家忙著大甲媽回鑾，住處前後門開著，研判喵喵可能私自跑出門。他也說，與貓咪的感情是金錢換不來的，願意懸賞50萬元，請求網友幫忙，讓貓咪安全回家。



16日，他在同一個社團表示，15日下午有位阿姨傳簡訊照片給他，因養了三年多摺耳及仿賓士之臉型是獨一無二，便能確認照片中的是喵喵，立即攜帶30萬元與那阿姨碰面，接回喵喵，亦未詢問如何找到喵喵，當下告知阿姨會再送20萬元過來給她，互留聯繫方式及明日碰面時間。喵喵經寵物美容店清洗後，之後會再帶去寵物醫院進行檢查及醫療。

他強調此事非自導自演，並說這幾天心情起伏不定，今終可放下不安情緒，針對此事不會再有多餘言論，「各界如何看待，本人絲毫不在乎，因找回喵喵是本人惟一目標。」