這縣市發錢了！「55歲以上」最高領44000元　申請資格一次看

▲台南市政府推出「老人假牙補助計畫」，最高可領4萬4千元的補助。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣邁向超高齡化社會，再再考驗政府對年長者安養照護的配套措施，而口腔問題也是銀髮族常見的健康危機，為此台南市政府推出「老人假牙補助計畫」，65歲以上長者或55歲以上原住民長者均可申請，最高可領4萬4千元的補助，申請資格、條件一次看！

●台南市老人補助假牙實施對象：

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(一)凡是民國49年12月31日前出生，且於111年12月25日前設籍台南市，且持續在籍的長者均可申請；另民國59年12月31日前出生，同樣於111年12月25日前設籍台南市，並持續在籍的原住民長者也可申請。

(二)申請者顎健康有功能的牙齒（含智齒）需在3顆以內。

(三)申請者的綜合所得稅稅率需未滿20％（112年度為綜合所得淨額未滿新台幣1260001元），如為被扶養者，則依扶養者申報稅率計算。

●台南市老人補助假牙條件限制：

(一)每人每顎僅補助一次。

(二)已申請「衛生福利部中低收入戶老人補助假牙實施計畫」或「台南市政府110-114年度辦理原住民族長者裝置假牙實施計畫」並經補助者，5年內不得重複補助。

●台南市老人補助假牙金額：

裝置額度為每人每顎上限22000元，全口雙顎上限為44000元，若有特殊個案則專案處理。

●台南市老人補助假牙申請流程：

符合資格的民眾可持健保卡、身分證向台南市合約醫療院所提出申請，經合約醫療院所牙醫師評估後，提出診治計畫送衛生局審核；通過後，將由衛生局函知醫療院所、牙醫師公會及民眾進行診療，完成後再進行術後審核，最後由衛生局撥款至醫療院所。

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