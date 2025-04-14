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性侵逾百位年輕女病患　兒科醫師慘了！要賠16億元

▲桃園市曹姓男子與陳姓女子脅迫女街友賣淫接客，以「如果逃跑就砍斷手腳」威嚇，並以狗鍊拴住拘禁限制自由。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲超過百位年輕女病患受害。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者曾羿翔／綜合外電

紐約兒科醫生斯圖爾特·考波曼（Stuart Copperman）因被控性侵逾百名年輕女病人，事發25年後終於被法院下令賠償16億元給受害人。這起案件在1980年代開始，紐約長島執法與公衛官員不斷接獲年輕病患遭性侵的投訴，但考波曼一直未受到犯罪指控，直到他65歲快退休時，行醫執照才被吊銷。

綜合外媒報導，2023年3月底，紐約州高等法院判決這筆巨額賠款。原告之一的若茲牧師（Debbi Rhodes）將獲得2500萬元賠償，現年63歲的若茲現在拉斯維加斯聖公教會當牧師，她說道，「我不確定他是否面對司法正義，躲都躲了那麼多年了，但法院斬釘截鐵地說『相信我』有這句話，就夠了。」

▲紐約兒科醫生考波曼判賠16億。（圖／翻攝X）

▲紐約兒科醫生考波曼判賠16億。（圖／翻攝X）

美聯社多次聯絡替考波曼辯護的曼哈頓律師事務所，但律師遲遲不出面回應。考波曼得以躲過許多官司，一大利器是「追溯時限已過」的法律，但2019年紐約州通過「兒童受害人法」之後，他就逃不掉司法追究了。該法給自幼受害者一個期限，對多年前人權遭侵犯者提供法律窗口，可以正式提告。

替這批受害人打官司的費城律師費登（Kristen Gibbons Feden）表示：「幾十年來，女性不斷被禁聲，被排遣。如今，她們不容忽視。」長島高等法院見考波曼從不出面回應這些女性的指控，乾脆自行裁判。3月28日，104名原告最後一位獲判該獲得賠款。替部分原告打官司的長島律師戴拉（Michael Della）表示，受害人獲賠金額50萬到3200萬不等。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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