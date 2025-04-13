強迫聽宗教心輔課…義務役列5大罪狀怒告國防部！結果曝

▲桃園一名賴姓男子服完義務役後怒告國防部。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名賴姓男子服完義務役後，對國防部有諸多不滿，列出5大點向國防部求償國賠17萬8850元，包含服役期間遭國防部限制髮式及強迫剃髮、強迫聽宗教心輔課、沒設吸菸區害他長期吸二手菸、沒提供足量運動褲及換洗服務、對役男的個資保護不足，不過皆被國防部否認，或認為在法律授權國防部管理的權責範圍內。桃園地院審理，法官認為賴男主張遭侵權，但舉證不足，不過部分建議可供國防部參考改進，判國防部免賠。可上訴。

根據判決，賴男在2022年10月6日至2023年1月17日間服兵役，期間到陸軍257旅、206旅服役時，認為國防部有5大點不法行為，提告求償國賠。

賴男指出，他入伍前在營外把頭髮剃成「3分頭」，已符合國軍髮型標準，入營長官卻不實際審核頭髮長度，一律要求所有義務役役男再次繳費剃髮，他因而7度支出剃髮費用，侵害他財產權、身體自主權等權益，求償剃髮支出332元，及非財產上損害11萬2728元。

賴男表示，257旅於2022年10月19日19時至21時許，安排所有旅上役男上「生命教育課程」，強迫他們聽宗教心輔課，現場除發放新約聖經，課程多次提及「造物主」、「上帝」，講師還在課堂中多次講到「男性精子奮力上游、競爭贏其他上億精子、強調異性結合、男性應有主動、陽剛等特質」，課程尾聲再一起唱含有「耶穌愛你」歌詞的聖歌，侵害他不聽聞自由、宗教信仰自由，還承受這種性騷擾與性別歧視言論的傷害，求償4萬9000元。

賴男說，206旅第3營沒設置與標示吸菸區，因此每逢下雨，營區內吸菸區都會從餐廳旁草地，移至餐廳前的鋼棚下，害他用餐出入餐廳時，被迫吸入二手菸不下10餘次，營區不僅違反菸害防制法，也侵害他身體健康權，求償7940元。

此外，賴男也不滿服役期間，國防部依111年度陸用服裝及陣營具補給計畫規定，僅發放一件運動短褲及長褲，導致他操練後運動褲因流汗而濕黏，卻無法替換，即便配發第2套運動褲，也根本沒換洗的機會，他只能忍受著濕黏褲子直至周末離營，嚴重傷害他身心健康及人性尊嚴，求償害7850元。

最後，賴男認為，國防部對義務役役男的個資保護不足，不僅257旅幹部請託同梯役男填寫全連新兵的鑑測成績時，包含兵籍表上各種個人資料，他撥交至206旅後，也協助填寫第2營新兵資料，內容包含其他役男的戶籍、學歷、父母姓名、病歷、健檢紀錄等敏感個資，可見他的個資也被其他役男看過，而把手機交給其他役男安裝手機監控程式(MDM)程序時，軍方更未嚴格監控，他的資訊隱私權遭侵害，求償500元。全部共求償17萬8850元。

法官審理，認為賴男未舉證入營時，髮型已符合標準，且軍人有嚴守軍紀、高度服從命令之義務，相關規定雖有不少限制役男基本權的情形，但服兵役既為憲法義務，且與國家利益攸關，因而役男基本權與國家利益發生衝突時，可做適當限縮。

法官說，「生命教育課程」雖帶有宗教內容，但主要目的為協助緩解役男服役時的情緒、心理壓力，賴男並未舉證授課講師有何強迫傳教的情形，講師言論也難認有性騷擾，不過國防部應和講師協調授課內容，並提供其他上課選擇方式，也不能因役男不參加就給予不利處分。

法官認為，賴男在長期吸二手菸上舉證不足，而國防部表示運動褲可以送洗，或向幹部反映後換自己的運動服，且役男用品發放數量也涉及整體國防預算考量，國防部已提供最基本運動服裝換洗方式或替代方案，沒有理由賠償，不過建議國防部可採納賴男意見，考慮是否增加發放運動褲件數、開放役男自費加購、或明確開放役男運動時穿著自己的運動褲。

最後法官指出，沒有證據顯示國防部有不當處理個資的情形，賴男的個資也沒有因此遭非法處理或利用，將賴男之訴全數駁回，判國防部免賠。可上訴。