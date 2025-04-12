34架次共機出海擾台　配合7艘共艦「聯合戰備警巡」

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據國防部今（12日）公布共機最新動態資訊，自11日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機34架次，另有共艦7艘，持續在台海周邊活動，執行共軍「聯合戰備警巡」。

國防部今稍早公布最新共機動態，11日上午6時一直到12日上午6時，34架次共機出海活動，其中19架次逾越海峽中線進入北部、中部、東部、西南空域，另外，有共艦7艘持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

