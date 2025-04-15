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全台首創！六大AI創新技術導入照護場域　靜安健康日照生活館進駐南港

▲六大AI創新技術導入照護場域，靜安健康日照生活館進駐南港。（圖／記者陳弘修攝）

▲靜安健康日照生活館將六大AI創新技術導入照護場域。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

當照護遇上科技與創新，需求將不再只是「服務」！國內首創整合AI六大系統的「靜安健康日照生活館」，15日正式在台北市南港區開幕。創辦人孫維欣表示，她想傳達的理念是科技與關懷並重，重新定義銀髮族的第三人生。前科技部長陳良基在親自參觀後也表示，靜安日照成功將創新技術導入長照場域，是高齡照護跨域整合的典範。
 
孫維欣表示，長照不是妥協，而是重新找回「愛自己」，人生的第三曲線不應該只是等待，而是要重新發現自己的價值與熱情，她所期許的是要讓長者重新成為主角，透過食、衣、住、行、育、樂、醫、安的八大面向整合照護，打造一個有科技也有溫度的幸福場域。
 
對於運用AI科技系統與創新技術來守護銀髮生活，孫維欣說，她過去長期在外商金融圈服務，因為要照顧生病的父親，所以最後選擇了回到台灣。在接觸許多需要照護的長者後，她發現多數人最需要的是陪伴，因此才起心動念想打造一個讓銀髮生活更有尊嚴與溫度的場域，讓科技成為關愛的橋樑，讓長者不再只是被照顧的對象，而是擁有選擇、學習與享受生活權利的主體。
 
為了讓照護流程更智慧、更安全，孫維欣在開幕現場也展示了生活館目前的六大系統，包括：「AI智慧門禁監控」，透過臉部辨識與體溫量測整合系統，保障進出場域人員安全與健康，提升感染控制效率、「跌倒預警AI監視系統」，採用雙鏡頭AI運算，即時偵測跌倒、異常姿勢變化，主動通知照護人員即刻處理，預防事故發生、「互動陪伴機器人」，可透過團隊自研貼近長者生活的內容，進行長照衛教、唱歌跳舞、互動學習與影音等陪伴。「紫外線消毒機器人」，每日晚間自動巡迴場域，以254nm波長紫外線全面消毒，有效降低傳染風險、「空氣品質自動監控系統」，24小時監測PM2.5、二氧化碳與有害物質，並即時通知工作人員進行調整、「日常生活與生命徵象記錄系統」，建立長者個人健康與活動數據檔案，由專業團隊定期評估並串接醫療端，實現科技化健康管理。

▲六大AI創新技術導入照護場域，靜安健康日照生活館進駐南港。（圖／記者陳弘修攝）

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▲六大AI創新技術導入照護場域，靜安健康日照生活館進駐南港。（圖／記者陳弘修攝）
 
孫維欣表示，她要特別感謝一路上相挺的夥伴，特別是來自Team Taiwan的力量，這些來自四面八方的支持包括了邁摩科技董事長李牧原、康軒集團董事長李萬吉、開廣集團董事長蔡晉暉，以及玉韻加速器、宜品再生、森利人集團、百特威集團、日晴等許多企業，讓她可以把這個夢想在台灣逐步成真。對於在生活館籌備期間，公私部門派員來觀摩的朋友們，大家所給予的肯定與回饋，她也銘記在心。
 
在開幕典禮上，讓孫維欣驚喜的還包括曾經擔任她在台大就學時的導師、健行科技大學校長郭瑞祥，也親自到場給予她鼓勵與肯定。郭瑞祥表示，看到孫維欣將將智慧科技實踐於照護體系，他覺得非常驕傲，因為這樣的照護場域不僅建構了創新平台，同時也讓長者有機會在其中持續學習、快樂生活。
 
靜安健康日照生活館長許嘉峰也表示，生活館之所以選擇在台北市南港區，主要是因為地點鄰近松山火車站與捷運後山埤站，交通便捷卻鬧中取靜。在館內空間的打造上，特別以長者們喜歡的寬敞明亮、綠意盎然為設計元素，場館內設有AI互動區、瑜珈肌力伸展區、花藝與繪畫空間、中島廚藝教室，以及兩間符合長者需求的無障礙廁所與可調式舒適沙發區，提供長者在兼具功能與溫馨的理想空間裡獲得身心靈各方面的滋養。

▲六大AI創新技術導入照護場域，靜安健康日照生活館進駐南港。（圖／記者陳弘修攝）

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